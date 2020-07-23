Samanyolu Haber /Gündem / 'Sakıncalı piyade' genelgesi... Erler de güvenlik soruşturmasına girecek /23 Temmuz 2020 11:11

'Sakıncalı piyade' genelgesi... Erler de güvenlik soruşturmasına girecek

Milli Savunma Bakanlığı, askere alma yönetmeliği yayınlandı. Yeni yönetmelik uyarınca askere alınacak erler ve yedek subay adayları hakkında MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından araştırma yapılacak.

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Lise veya dengi okullarda okuyanlar 22 yaşını tamamladıkları, fakülte-yüksekokullar ile meslek yüksek okullarında okuyanların ise 28 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla mezun oluncaya kadar askerlikleri ertelenecek.

Sözcü'deki habere göre, 'terör örgütlerine veya milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna' karar verilen yapılara mensubiyeti veya iltisakı olan yükümlüler sınıflandırma sırasında dikkate alınıp askere sevk edilecek. 

Erbaş ve erler için de Emniyet Genel Müdürlüğü'nden arşiv araştırması; İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı'ndaki bilgi kayıtları istenecek.

Uygulama ile "sakıncalı piyade" tabiri gerçek olmuş oluyor. Hukuki olmayan ve delil niteliği taşımayan istihbari değerlendirmelerle, aile ve yakın çevresinden kişiler cadı avına uğramış kişilere askerlik görevi sırasında da hem potansiyel suçlu muamelesi yapılacak, hem de ayrımcılık uygulanacak.
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