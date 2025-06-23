Samanyolu Haber /Dünya / Sakız Adası alevlere teslim oldu: Olağanüstü hâl ilan edildi /23 Haziran 2025 21:50

Sakız Adası alevlere teslim oldu: Olağanüstü hâl ilan edildi

Sakız Adası'ndaki yangınları söndürme çalışmaları şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle yürütülürken, adada olağanüstü hâl ilan edildi. Adadaki sakız ağaçlarının durumundan endişe ediliyor.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Yunanistan, Sakız Adası'nda devam eden yangınlar nedeniyle adada olağanüstü hâl ilan edildiğini açıkladı. Sivil Savunma Bakanı Ioannis Kefalogiannis kararın, yetkililerin "derhal gerekli önlemleri alabilmesine olanak sağlamak amacıyla" alındığını kaydetti. Yunan haber sitesi iEidiseis'e konuşan Kefalogiannis, takviye ekiplerin bölgeye gönderildiğini belirtti.

Adada dün başlayan orman yangınları ikinci gününde devam ederken şiddetli rüzgârın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği bildiriliyor. Adaya giden Bakan, "Rüzgar biraz sakinleşirse bu yangını kontrol altına alabiliriz. Ancak rüzgâr hiç azalmış değil" diye konuştu.

Kundaklama şüphesi

İtfaiye teşkilatı, söndürme çalışmaları için bölgeye yaklaşık 190 itfaiyeci, 38 araç, 12 helikopter ve dört yangın söndürme uçağının sevk edildiğini bildirdi.

İzmir'in Çeşme ilçesine yaklaşık 9 deniz mili, 15 kilometre uzaklıktaki Sakız Adası'nda dün üç ayrı noktada eş zamanlı olarak büyük yangınlar çıkmış, 16 köyle sığınmacıların kaldığı bir kamp tahliye edilmişti. Bugün iki yerleşim yerinin daha tahliye edildiği bildirdi.

Üç yangının neredeyse eş zamanlı olarak başlaması, kundaklama şüphelerini güçlendirdi. İtfaiye teşkilatı, yangın bölgesine kundaklama inceleme ekiplerinin gönderildiğini duyurdu.

Sakız ağaçları endişesi

Yangınlarda şimdiye kadar ölen ya da yaralanan olmazken dünyada sadece Sakız Adası'nın güneyinde ve Çeşme Yarımadası'nın batısında yetişen sakız ağaçlarının durumundan endişe ediliyor. Ada halkının en önemli geçim kaynaklarından olan sakız; ciklet, likör, tatlı yapımı, kozmetik ve tıbbî ürünlerde kullanılıyor. 2010 yılında adada çıkan yangınlarda sakız ağaçlarının yarısına yakını tamamen yanmıştı.

Yangın uzmanları, ülkede her yaz yaşanan yangın vakalarının büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna, açık havada mangal gibi ihmallerden ya da kundaklama gibi kasıtlı eylemlerden kaynaklandığına işaret ediyor. Yangınların sorumlularından çok azı yakalanabiliyor.
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