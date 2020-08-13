Sakız Adası'ndaki kampta ilk korona vakası

AFP'ye konuşan bir Yunan hükümet yetkilisi binlerce mültecinin yaşadığı kampta 35 yaşındaki Yemenli bir sığınmacının Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.







Euronews'te yer alan haberde aynı yetkili söz konusu sığınmacının adadaki bir hastanede karantina altına alındığını ve 30 kişinin daha testten geçirilmesine karar verildiğini belirtti.





Ege'deki beş adada toplamda beş mülteci kampı bulunuyor. Kapasitelerinin üzerinde sığınmacı barındıran bu kamplarda ilk kez bir Covid-19 vakasına rastlanıyor. Covid vakasının görüldüğü kampta yaklaşık 3 bin 800 kişi yaşıyor.





Yunanistan ana karasında daha önce bazı sığınmacılarda Covid-19 görülmüştü. Nisan ayında mültecilerin bulunduğu bir otelde 150 kişinin enfekte olduğu ortaya çıkmıştı.





Yunanistan'da koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında getirilen karantina önlemlerine mayıs ayı başında son verilmişti ancak mülteci kamplarındaki karantina önlemleri aynı şekilde devam ediyor.





Ülkede şu ana kadar resmi Covid-19 vakası 13 Temmuz tarihi itibariyle 6 bin 177, ölü sayısı ise 216 olarak açıklandı.