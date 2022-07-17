Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Şakkadanak' Necmettin enflasyonun sebebini de yine şakkadanak buluverdi! /17 Temmuz 2022 11:19

'Şakkadanak' Necmettin enflasyonun sebebini de yine şakkadanak buluverdi!

'Şakkadanak' çıkışıyla tanınan ekonomi yazarı Necmettin Batırel, ülkedeki yüksek enflasyondan Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ı sorumlu tuttu.

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'Şakkadanak' çıkışıyla tanınan Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, bugünkü 'Körle yatan şaşı kalkar!' başlıklı yazısında ülke ekonomisi ile ilgili pembe bir tablo çizdikten sonra yüksek enflasyonun sorumlusunun 'bazı finans profesörleri' olduğunu ileri sürdü.

İsim vermeden Özgür Demirtaş'ı işaret eden Batırel, şunları yazdı:

“Bugün, içinde bulunduğumuz yüksek enflasyonun 1 numaralı sorumlusu kamuoyunda bazı finans profesörü olarak bilinen yıkıcılardır. Bunlar sürekli Türk lirasının ve Türk ekonomisinin aleyhinde yıllarca yorum ve görüş yayınlayarak halkı zehirlediler. Vatandaş bunları adam zannetti, korktu, elinde ne varsa yoksa dövize çevirdi, kendini garantiye aldığını zannetti. Oysa farkında olmadan enflasyon canavarını besledi, büyüttü şimdi herkesi yiyor. Bu köşede Türk’ün Türk’ten başta dostu yoktur, kendi paranıza güvenin onu yıkmayın diye söylemekten dilimde tüy bitti. Dinletemedim. Bugün bankalarda hâlâ 138 milyar dolar tutuyorlar. Kurlar yükseldi, TL eridi. Peki kim kazandı? Türkiye düşmanları... Utanmadan hükûmete suç buluyorlar. Hâlbuki bu para TL olarak kalsaydı, bugün ne kur baskısı olacak, ne de fiyatlar tavana çıkacaktı. Yatırımlar patlayacak, cari açık ve enflasyonun yerinde yeller esecekti... Gerçek suçlular ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşıyor, hâlâ ahkâm kesiyor. Bu dünyada rahat etmek istiyorsan kardeşim dostunu düşmanını bileceksin. Körle yatarsan şaşı kalkarsın.”

Özgür Demirtaş'ın Batırel'e tepkisi ise böyle oldu:

“Bir an ŞAKA sandım. Vallahi Demiş. Billahi demiş. Akıllarını yitirmeye başladılar”



Demirtaş, kendisini suçlamak isteyenlere alternatif başlıklar sunmaktan da geri kalmadı:


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