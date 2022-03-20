Samanyolu Haber /Gündem / 'Şakkadanak' Necmettin: Halk sıkıntıda değil, enflasyonun sebebi vatandaş /20 Mart 2022 11:03

'Şakkadanak' Necmettin: Halk sıkıntıda değil, enflasyonun sebebi vatandaş

Daha önce “Şakkadanak 10 milyar dolar satarım” sözleriyle gündem olan ekonomist yazar Necmettin Batırel bugünkü yazısında dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

SHABER3.COM

Yıllar önce ekonomist Prof. Özgür Demirtaş ile çıktığı televizyon programında “Merkez Bankası’nın yerinde olsam şak diye doları satarım” sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel bugünkü yazısında dikkat çeken yorumlarda bulundu.

“HALK SIKINTIDA DEĞİL”

Yazısında yeni açılan Çanakkale Köprüsü'nü değerlendiren ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı öve öve bitiremeyen Batırel, vatandaşın sıkıntıda olmadığını, enflasyonun sebebinin ise aslında vatandaş olduğunu ileri sürdü. Batırel yazısında “Tüketmek için varlık lazım, demek ki halk sıkıntıda değil, ihtiyaçlarını görmek için rahatlıkla para harcayabiliyor.” diyen Necmettin Batırel, “Aslında enflasyonun yüksek kalmasında bu gelişmenin önemli payı var. Aşırı talep fiyatların yüksek kalmasını sağlıyor. Ama önemli olan sıkıntı çekmemek…” ifadelerini kullandı.

 “DAHA NE İSTİYORUZ”

Necmettin Batırel, “Türkiye’de hane halkının GSYHİ’ye olan borç oranı %55 ile son derece düşük olduğu için rahat harcama yapılıyor. Buradan çıkan sonuç şudur: Hükümetin uyguladığı yeni ekonomik sistem son derece başarılı sonuç veriyor… Hiç korkmayın bize kriz işlemez. Sağlam bütçemiz var, sağlam hükûmetimiz var, sağlam liderimiz var. Daha ne istiyoruz!..” görüşünü savundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Şakkadanak' Necmettin: Halk sıkıntıda değil, enflasyonun... Sonraki Haber >>

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:24:25