'Şakkadanak' Necmettin: Halk sıkıntıda değil, enflasyonun sebebi vatandaş

Yıllar önce ekonomist Prof. Özgür Demirtaş ile çıktığı televizyon programında “Merkez Bankası’nın yerinde olsam şak diye doları satarım” sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel bugünkü yazısında dikkat çeken yorumlarda bulundu.







“HALK SIKINTIDA DEĞİL”







Yazısında yeni açılan Çanakkale Köprüsü'nü değerlendiren ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı öve öve bitiremeyen Batırel, vatandaşın sıkıntıda olmadığını, enflasyonun sebebinin ise aslında vatandaş olduğunu ileri sürdü. Batırel yazısında “Tüketmek için varlık lazım, demek ki halk sıkıntıda değil, ihtiyaçlarını görmek için rahatlıkla para harcayabiliyor.” diyen Necmettin Batırel, “Aslında enflasyonun yüksek kalmasında bu gelişmenin önemli payı var. Aşırı talep fiyatların yüksek kalmasını sağlıyor. Ama önemli olan sıkıntı çekmemek…” ifadelerini kullandı.





“DAHA NE İSTİYORUZ”





Necmettin Batırel, “Türkiye’de hane halkının GSYHİ’ye olan borç oranı %55 ile son derece düşük olduğu için rahat harcama yapılıyor. Buradan çıkan sonuç şudur: Hükümetin uyguladığı yeni ekonomik sistem son derece başarılı sonuç veriyor… Hiç korkmayın bize kriz işlemez. Sağlam bütçemiz var, sağlam hükûmetimiz var, sağlam liderimiz var. Daha ne istiyoruz!..” görüşünü savundu.