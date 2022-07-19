Samanyolu Haber /Gündem / ‘Şakkadanak’ Necmettin şaşırttı: 'Merkez Bankası 2 puanlık faiz artışına gidebilir' /19 Temmuz 2022 14:59

‘Şakkadanak’ Necmettin şaşırttı: 'Merkez Bankası 2 puanlık faiz artışına gidebilir'

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın Perşembe günü 'beklentinin aksine 2 puanlık bir faiz artışına gidilebileceğini' öne sürdü.

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Vatandaşın “Şakkadanak dolar satarım” ifadesiyle tanıdığı Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kızdıracak bir yazı kaleme aldı.

Bugünkü köşe yazısında Merkez Bankası’nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararında sürpriz yaparak “2 puanlık artışına gidebileceğini” öne sürdü.

ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN FAİZ ARTIŞI ÖNERDİ
Erdoğan’ın tezlerinin aksine enflasyonu düşürmek için faiz artışı öneren Batırel köşe yazısında, “Beklentinin aksine 2 puanlık bir faiz artışına gidilebilir. Böylece hem bankaların kazançları sınırlanır, hem de Türk lirasındaki kazanımlar büyür, enflasyonla mücadelede önemli bir adım atılmış olur” diye yazdı.

“KREDİ FAİZLERİ YÜKSELMEZ” İDDİASI
“Merkez Bankasının faizi yükseltmesi ticari kredi faizlerinin artmasına yol açmaz” diyen Batırel “Tam aksine piyasada bankanın gerektiğinde böyle bir karar alabileceği beklentisi oluşturacağı için çok olumlu algılanır” ifadelerini kullandı.

Son dönemde indirim gelen akaryakıt fiyatlarına da değinen Batırel yazısında “Bu indirimlerle birlikte sebze ve meyvede yaşanan bolluk temmuz enflasyonunu 10 puan aşağı çekecek” tahmininde bulundu.
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