Samanyolu Haber /Ekonomi / Şakkadanak Necmettin ve Özgür Demirtaş, yine atıştı! /01 Eylül 2022 10:48

Şakkadanak Necmettin ve Özgür Demirtaş, yine atıştı!

2016 yılı sonlarında Prof. Dr. Özgür Demirtaş'la Necmettin Batırel'in yaşadığı "şakkadanak" döviz satışı diyaloğu zihinlerden henüz silinmemişken, iki isim bu kez sosyal medyada karşı karşıya geldi.

İşte Şakkadanak Necmetin'in unutulmaz performansı (editli)

Özellikle ekonomi camiasının unutamadığı diyaloglardan biri olsa da Prof. Dr. Özgür Demirtaş'la Necmettin Batırel'in sosyal medyada da viral olan 'şakkadanak' döviz satışı diyaloğunda yılların ardından yeni bir etap yaşandı.

İKİLİ ARASINDA UNUTULMAZ "ŞAKKADANAK" DİYALOĞU

2016 yılları sonunda katıldığı canlı yayında Batırel, merkez bankası rezervleriyle ilgili unutulmaz teorisini paylaşmış ve "Şaaaak 10 milyar dolar satarım" ifadesini kullanmıştı. Demirtaş ise önce Batırel'in ne demek istediğini anlamaya çalışmış daha sonra ise onaylamayan bakışlarla eşlik etmişti.

FAİZ TARTIŞMASINDA YİNE KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Necmettin Batırel son dönemde, faiz tartışmalarında yine Özgür Demirtaş ile karşı karşıya geldi. Bu kez sosyal medyada tartışma yaşandı.

"KENDİSİ GİBİ DÜŞÜNMEYENLERLE ALAY EDİP HEDEF GÖSTERİYOR"
Batırel, "Sabah akşam faiz yükselsin diye manipülasyon yapan Benden başka kimse birşey bilmiyor herkes cahil kibriyle kendisi gibi düşünmeyenlerle alay edip hedef gösteren @ProfDemirtas ve onu koruyan troll çetesinin linç kampanyasından ne korkarız nede yolumuzdan bir adım geri atarız" dedi.



"ALLAHIM YARABBİM BANA SABIR VER"

Özgür Demirtaş'tan ise yanıt gecikmezken, ünlü ekonomist Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Allahım Yarabbim bana sabır ver, bana sabır ver, bana lütfen sabır ver..." ifadesini kullandı.


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