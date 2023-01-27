Samanyolu Haber /Dünya / Saklambaç oynayan çocuk yanlışlıkla ülke değiştirdi! /27 Ocak 2023 09:31

Saklambaç oynayan çocuk yanlışlıkla ülke değiştirdi!

Akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir çocuk arkadaşlarıyla saklambaç oynarken ülke değiştirdi. Bir yük konteynerinin içine saklanan ve burada uyuyakalan çocuk gözünü Malezya'da açtı. 5 gün sonra gemi mürettebatı tarafından bulunan çocuk kurtarıldı.

SHABER3.COM

Bangladeş'te bir çocuğun arkadaşlarıyla oynadığı saklambaç oyunu Malezya’da sona erdi. The Daily Star'da yer alan habere göre Bangladeş'in Chittagong şehrinden 12 Ocak tarihinde bin 337 konteyner yükü ile ayrılan MV Integra adlı yük gemisi, 5 günlük deniz yolculuğunun ardından 16 Ocak tarihinde Malezya'nın Port Klang Limanı’na vardı.

Limana yakın bir yerde bekleyen geminin konternerlerin bulunduğu bölümden bağırma ve vurma sesleri üzerine mürettebat konuşu rapor etti. Kaptan tarafından yapılan incelemeler sonrası gemi acil durum koduyla limana hareket etti.

BİTKİN HALDE BULUNDU

Burada yapılan detaylı incelemelerin ardından sesin geldiği konteyner bulundu. Yetkililer tarafından açılan konteynerin içerisinden bitkin olduğu görülen bir çocuk çıktı.

Malezya limanındaki Bangladeşli çalışanların yardımıyla iletişim kurulan 12-15 yaşlarındaki Fahim adlı çocuğun, Bangladeş'te limana yakın bir bölgede arkadaşlarıyla saklambaç oynarken bir konteynerin içine girerek saklandığı öğrenildi.

Verdiği ilk ifadede uyandığında konteynerin kapağının kapanmış olduğu ve seyahat halinde olduğunu belirten Fahim, Malezyalı kurtarma ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Malezya İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution Ismail konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olayda insan kaçakçılığına dair bir bulguya rastlamadıklarını ve durumun bir kaza olduğunu belirtirken, kurtarılan çocuğun sağlık kontrollerinin ardından ülkesine geri gönderileceğini belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saklambaç oynayan çocuk yanlışlıkla ülke değiştirdi! Sonraki Haber >>

Siyaseti hareketlendiren paylaşım: 4 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı açıklanacak?

Siyaseti hareketlendiren paylaşım: 4 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı açıklanacak?

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!

KHK'lı vaiz meslektaşlarına seslendi

KHK'lı vaiz meslektaşlarına seslendi

Behzat Ç.'den Soylu ve Gökçek'e gönderme

Behzat Ç.'den Soylu ve Gökçek'e gönderme

Kimlere bavullarla paralar gitti

Kimlere bavullarla paralar gitti

CHP'de Kılıçdaroğlu'na destek artmış

CHP'de Kılıçdaroğlu'na destek artmış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:28:18