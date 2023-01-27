Saklambaç oynayan çocuk yanlışlıkla ülke değiştirdi!

Bangladeş'te bir çocuğun arkadaşlarıyla oynadığı saklambaç oyunu Malezya’da sona erdi. The Daily Star'da yer alan habere göre Bangladeş'in Chittagong şehrinden 12 Ocak tarihinde bin 337 konteyner yükü ile ayrılan MV Integra adlı yük gemisi, 5 günlük deniz yolculuğunun ardından 16 Ocak tarihinde Malezya'nın Port Klang Limanı’na vardı.



Limana yakın bir yerde bekleyen geminin konternerlerin bulunduğu bölümden bağırma ve vurma sesleri üzerine mürettebat konuşu rapor etti. Kaptan tarafından yapılan incelemeler sonrası gemi acil durum koduyla limana hareket etti.



BİTKİN HALDE BULUNDU



Burada yapılan detaylı incelemelerin ardından sesin geldiği konteyner bulundu. Yetkililer tarafından açılan konteynerin içerisinden bitkin olduğu görülen bir çocuk çıktı.



Malezya limanındaki Bangladeşli çalışanların yardımıyla iletişim kurulan 12-15 yaşlarındaki Fahim adlı çocuğun, Bangladeş'te limana yakın bir bölgede arkadaşlarıyla saklambaç oynarken bir konteynerin içine girerek saklandığı öğrenildi.



Verdiği ilk ifadede uyandığında konteynerin kapağının kapanmış olduğu ve seyahat halinde olduğunu belirten Fahim, Malezyalı kurtarma ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.



Malezya İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution Ismail konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olayda insan kaçakçılığına dair bir bulguya rastlamadıklarını ve durumun bir kaza olduğunu belirtirken, kurtarılan çocuğun sağlık kontrollerinin ardından ülkesine geri gönderileceğini belirtti.