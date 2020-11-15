Samanyolu Haber /Gündem / Salah corona virüsüne düğünde yakalandı /15 Kasım 2020 14:03

Salah corona virüsüne düğünde yakalandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın corona virüse, Kahire'de katıldığı kardeşinin düğününde yakalandığı ortaya çıktı. Mısır basını Salahın katıldığı düğündeki görüntüleri yayınladı.

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Liverpool’un ve Mısır Milli Takımı’nın 28 yaşındaki yıldız oyuncusu Salah’ın corona virüsü testi pozitif çıktı. Mısır medyası, Salah’ın erkek kardeşi Nasr’ın düğününden yayınladığı görüntülerde, yıldız isimle diğer konukların maskesiz olduğu ve sosyal mesafeye uyulmadığı dikkatleri çekti.

Dün Mısır ve Togo arasında gerçekleşen Afrika Uluslar Kupası maçından önce Mısır Futbol Federasyonunun Twitterdan yaptığı açıklamada, Salahın şimdiye kadar hiçbir semptom göstermediği ifade edilirken, bir otelde hemen izolasyona alındığı bildirmişti.

ÜÇ KRİTİK MAÇTA YOK
Salah, 17 Kasım’daki Togo’yla oynanacak rövanşta forma giyemeyecek. Liverpool’un 21 Kasımda ligdeki Leicester City, 25 Kasımda da UEFA Şampiyonlar Ligindeki Atalanta ile yapacağı mücadelelerde de yer alması ise zor gözüküyor.
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