Samanyolu Haber /Gündem / 'Salça' otoyolu kana buladı /24 Ekim 2021 09:42

'Salça' otoyolu kana buladı

Balıkesir-Bursa kara yolunun 15. kilometresindeki Yeniköy mevkisinde, C.U. (55) yönetimindeki 10 AGD 046 plakalı tırdan yola dökülen salçalardan dolayı kayan 18 araç birbirine çarptı.

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Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre araçlarda bulunanlardan bir kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla yakınlardaki hastanelere götürüldü.

Kazanın ardından kaçan tır sürücüsü C.U, jandarma ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.

Ekipler yol temizleme ve araçları kaldırma çalışmasını sürdürüyor. Ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.
Kazaya karışan araç sürücülerinden Hayri Turoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 65-70 kilometre hızla seyrettiğini söyledi.

Salçaların yola yarım metre yüksekliğinde saçıldığını belirten Turoğlu, "Birçok araç çarpışmış, ben durdum ama arkamdan gelen tır bana çarptı. Aracım pert oldu, sonra aşağı inip vatandaşlara yardım ettik. Kazaya neden olan tır kaçmayıp dursaydı, yukarıya gelip yolu kesse bu facia olmazdı. Şimdi güvenlik güçlerince gözaltına alınmış" ifadelerini kullandı.
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