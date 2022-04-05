'Salçacı şehzade' ile Kudüs'te teravih namazı 12 bin lira!

4 YILDIZLI OTELDE KALINACAK





'Şehzade' sıfatını kullanan ve 2. Abdülhamid’in torunu olduğunu iddia eden Orhan Osmanoğlu, doların 10 TL’yi aştığı 2018’de, “Dolarınız varsa satın 1,5 TL’ye inme durumu var” paylaşımında bulunmuştu. Osmanoğlu’nun öngörüsüyle bugünkü dolar kuru arasındaki fark ise yüzde 900’lü seviyelere geldi.Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre Osmanoğlu’nun bir seyahat acentesi ile “Orhan Osmanoğlu ile Ramazan’da Teravih Namazı” temalı Kudüs seyahatini 790 dolara sattığı ortaya çıktı. Mevcut dolar kuru ile turun fiyatı 12 bin TL’yi buluyor.Osmanoğlu daha önce de ticari sosyal medya hesabından ev yapımı salça satışı yapmıştı.Resmi kayıtlara göre Mustafa Topbaş’ın sahibi olduğu Sehlen Turizm isimli şirketin sattığı paket program 4 gün 3 gece sürecek. Tur içerisinde pazarlanan ekstra ise “Orhan Osmanoğlu İle Ramazan’da Teravih Namazı” olarak belirtildi. Türk Havayolları’nın tarifeli seferi ile gidilecek olan tur 19-20-21-22 Nisan 2022 tarihlerini kapsıyor. Konuklar 4 yıldızlı otellerde ağırlanacak ve açık büfe yemeklerden faydalanacak.