Samanyolu Haber /Gündem / 'Salçacı şehzade' ile Kudüs'te teravih namazı 12 bin lira! /05 Nisan 2022 12:44

'Salçacı şehzade' ile Kudüs'te teravih namazı 12 bin lira!

Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamid'in torunlarından olduğunu öne süren ve daha önce "ev yapımı salça" ilanı ile gündeme gelen Orhan Osmanoğlu ile Kudüs’te Teravih Namazlı gezi programının fiyatı 12 bin TL.

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'Şehzade' sıfatını kullanan ve 2. Abdülhamid’in torunu olduğunu iddia eden Orhan Osmanoğlu, doların 10 TL’yi aştığı 2018’de, “Dolarınız varsa satın 1,5 TL’ye inme durumu var” paylaşımında bulunmuştu. Osmanoğlu’nun öngörüsüyle bugünkü dolar kuru arasındaki fark ise yüzde 900’lü seviyelere geldi.

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre Osmanoğlu’nun bir seyahat acentesi ile “Orhan Osmanoğlu ile Ramazan’da Teravih Namazı” temalı Kudüs seyahatini 790 dolara sattığı ortaya çıktı. Mevcut dolar kuru ile turun fiyatı 12 bin TL’yi buluyor.



Osmanoğlu daha önce de ticari sosyal medya hesabından ev yapımı salça satışı yapmıştı.

4 YILDIZLI OTELDE KALINACAK

Resmi kayıtlara göre Mustafa Topbaş’ın sahibi olduğu Sehlen Turizm isimli şirketin sattığı paket program 4 gün 3 gece sürecek. Tur içerisinde pazarlanan ekstra ise “Orhan Osmanoğlu İle Ramazan’da Teravih Namazı” olarak belirtildi. Türk Havayolları’nın tarifeli seferi ile gidilecek olan tur 19-20-21-22 Nisan 2022 tarihlerini kapsıyor. Konuklar 4 yıldızlı otellerde ağırlanacak ve açık büfe yemeklerden faydalanacak.
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