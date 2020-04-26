Samanyolu Haber /Gündem / Salda Gölü'nde 7/24 naklen yayın dönemi... /26 Nisan 2020 20:56

Salda Gölü'nde 7/24 naklen yayın dönemi...

Türkiye'nin Mldivleri olarak adlandırılan ve Burdur ili sınırlarında yer alan Salda Gölü'nden 7/24 kalen yayın dönemi başladığı ifade edildi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Burdur’da bulunan Salda Gölü’nden 24 saat naklen yayın başlattı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Burdur’da bulunan Salda Gölü’nden 24 saat naklen yayın başlatıldığını açıkladı.

Bakanlık, sosyal medya hesabından "Ülkemizin cennet köşelerinden Salda Gölü’nün korunması,koruma çalışmalarımızın da vatandaşlarımızca anbean takip edilebilmesi için bölgeye kurduğumuz kamera sistemiyle 24 saat naklen yayın yapıyoruz" mesajını paylaştı.

Bakanlığın açıklamasına göre yayın şu siteden takip edilebilir:

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