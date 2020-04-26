Salda Gölü'nde 7/24 naklen yayın dönemi...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Burdur’da bulunan Salda Gölü’nden 24 saat naklen yayın başlattı.
sol.org.tr'de yer alan habere göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Burdur’da bulunan Salda Gölü’nden 24 saat naklen yayın başlatıldığını açıkladı.
Bakanlık, sosyal medya hesabından "Ülkemizin cennet köşelerinden Salda Gölü’nün korunması,koruma çalışmalarımızın da vatandaşlarımızca anbean takip edilebilmesi için bölgeye kurduğumuz kamera sistemiyle 24 saat naklen yayın yapıyoruz" mesajını paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre yayın şu siteden takip edilebilir: