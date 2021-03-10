Salda Gölü'nün yağmasından MUTMAİN olan Emine hanımdan 'doğa duyarı'

Emine Erdoğan'ın bu röportajını okuyanlar, 'Sanırız Emine hanım başka bir dünyada yaşıyor ve AKP'nin doğayı nasıl katlettiğinden haberi yok' dedi.





Öte yandan, Emine Erdoğan'ın 15 yıldır yayın yapan adı yerli ve milli olmayan 'Recycling Industry' dergisine hangi yetkinliğine binaen röportaj verdiği anlaşılamadı.









SALDA GÖLÜ'NE GİTMİŞ, YAĞMALAMA PLANINDAN 'MUTMAİN' OLMUŞTU





Emine Erdoğan, 3 Eylül 2019'da Salda Gölü'nü ziyaret etmiş, 'yapılan çalışmalardan MUTMAİN OLDUM' açıklaması yapmıştı. Emine Erdoğan'In ziyaretinin hemen ardından gölde büyük bir doğa katliamına kapı aralayan 300 bin metrekare büyüklüğünde, asıl işlevi hiç bir zaman anlaşılamayan 'Millet bahçesi' adıyla bir inşaata girişildi. Çevreciler bu talanı durdurabilmek adına UNESCO'ya Salda Gölü'nün 'Dünya Doğal Mirası' olarak tescillenmesi için başvuruda bulunmuştu.











'Recycling Industry Dergisi'ne 'Sıfır Atık Projesi'ni anlatan Emine Erdoğan, "Kurumuş bir gölün hüznünü yaşamadığımızdan ya da bir orman yangınının yasını tutmadığımızdan bol keseden plastik kullanabiliyoruz. O plastikleri denizlere atabiliyoruz. Çünkü doğanın yavaş ve sancılı ölümü, bizden uzakta bir yerde oluyor" dediCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkçe ve İngilizce aylık yayımlanan, çevre, atık yönetimi ve geri dönüşüm konularının ele alındığı "Recycling Industry Dergisi"ne verdiği röportajda, "sıfır atık" demenin, öncelikle "içinde yaşanılan çevrenin korunması" demek olduğunu vurguladı.Doğayı korumaya yönelik işleri, "çocuklara ve onların geleceğine sahip çıkma" olarak düşündüğünü dile getiren Emine Erdoğan, "Doğa sevgisi vatan sevgisine dahildir" ifadesini kullandı.Erdoğan, herkesin içinde yaşadığı topluma ve dünyaya karşı sorumluluğu olduğuna işaret ederek, doğanın korunmasına yönelik her işin sadece "şimdi" için değil, geleceğe de aktarılacak birer çaba olduğunu vurguladı.