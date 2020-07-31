Samanyolu Haber /Gündem / Salda Gölü'nün Mars ile benzerliği... /31 Temmuz 2020 17:39

Salda Gölü'nün Mars ile benzerliği...

Burdur'daki Salda Gölü'nün Mars'taki Jezero Krateri ile bazı benzerlikler gösterdiğini ifade eden NASA yetkilileri, NASA araştırmacılarının hazırlık için Salda Gölü'ne gelip, çalışmalar yaptığını bildirdi.

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Burdur'da bulunan Salda Gölü ile Mars'taki Jezero Krateri arasında coğrafi benzerlikler olduğuna dikkat çekti.

NASA, gezginci keşif aracı Perseverance aya gönderilmeden önce projede görev alan bazı NASA araştırmacılarının hazırlık için Salda Gölü'ne gelip, çalışmalar yaptığını bildirdi. 


Jezero Krateri üzerinde milyarlarca yıl önce büyük bir nehir ve göl olduğu biliniyor.  Perseverance, üzerindeki çeşitli ekipmanlar sayesinde buranın jeolojik şartlarına ve toprak yapısına dair incelemelerde bulunacak.

NASA, sosyal medya üzerinden Salda Gölü ve Jezero Krateri'nin yan yana fotoğraflarını da paylaştı.
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