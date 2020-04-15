Samanyolu Haber /Gündem / Salda'dan geriye bu görüntüler kaldı /15 Nisan 2020 20:20

Salda'dan geriye bu görüntüler kaldı

Burdur’un Yeşilova ilçesi sınırlarında bulunan ve turkuaz renkli suyu, beyaz kumsalı nedeniyle ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak anılan Salda Gölü’ne yapılması planlanan Millet Bahçesi projesini yürüten yüklenici firmaya ait iş makinesi ve kamyonlar, alandaki kumsalı tahrip etti.

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Kepçeyle kazılıp kamyonlarla sahilden alınarak beş kilometre uzağa götürülen kumlar, dün sosyal medyada gündem olunca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçerek inceleme başlattı.

Yüklenici firma yetkilileri hakkında soruşturma başlatılırken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yetkilileri de bugün alana gelerek zarar tespiti için kot incelemesi yaptı.

Normalde kumsalın özelliğini yitirmemesi için araç girişinin yasak olduğu ve ayakkabıyla dahi basılmaması gereken alandan geriye iş makinesi ve kamyonların lastik izleri kaldı.

Alınan kumlar nedeniyle bir metrelik kot farkının oluştuğu dikkati çekti. Olayın ardından Yeşilova İlçe Jandarma ekipleri alanda geniş çaplı güvenlik çemberi oluşturarak, bölgeyi kontrol altına aldı.

Sosyal medyada "Salda Gölü Millet Bahçesi Projesi"nin tamamen iptali için kampanya başlatıldı.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yüklenici firma hakkında soruşturma açtırdıklarını ve olayın takipçisi olacaklarını açıklayıp, olayın ardından çalışmaların şeffaf sürmesi için bir proje başlattıklarını söyledi.

Alana kamera sistemi kurularak, çalışmaların TOKİ’nin web sitesi üzerinden 7/24 canlı yayınlanacağı öne sürdü.

Dünyada Mars’ın yüzey özelliklerini taşıyan iki noktadan biri olan Salda Gölü’nün korunması için Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılında alanı ‘özel alan’ ilan ederek, 800 metre yakınına Millet Bahçesi kurulması kararını verdi.

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