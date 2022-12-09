Samanyolu Haber /Gündem / Saldırgan ifadesinde anlattı: Öztürk Yılmaz’ın bıçaklanmasıyla Erdoğan'ın ne ilgisi var? /09 Aralık 2022 17:23

Saldırgan ifadesinde anlattı: Öztürk Yılmaz’ın bıçaklanmasıyla Erdoğan'ın ne ilgisi var?

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan şüpheli Serhat K. emniyetteki ifadesinde, devlet büyüklerine yönelik sözleri nedeniyle Öztürk'ü bıçakladığını ve kimseden talimat almadığını söyledi. Öztürk geçtiğimiz günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı bıçakla yaralayan Serhat K’nin Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirilen şüphelinin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.

Saldırganın emniyetteki ifadesinde, devlet büyüklerine yönelik sözleri nedeniyle Öztürk’ü bıçakladığını ve kimseden talimat almadığını söylediği öğrenildi.

Öztürk Yılmaz Musul Başkonsolosu olduğu dönemde esir alınmasıyla ilgili olayları partisinin kongresinde anlatmış, isim vermeden Erdoğan ve iktidarını sert sözlerle eleştirmişti. Öztürk'ün "Musul’da ben devleti savunmak için kafama silah dayandığında rest çektim. Ama buradaki alçaklar, onursuzlar bizi satmış. Suriye’de paraya, petrole konabilmek için IŞİD’le işbirliği yapmışlar, bizi satmışlar. IŞİD dosyasının altında kalacaktır AKP.” ifadeleri dikkat çekerken, bıçaklanma olayı da bu sözlerin hemen arkasından yaşanmıştı. 

NE OLMUŞTU?
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, önceki gün, partisinin genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğramış ve Güven Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından kaçan saldırgan, Bolu’da yakalanmıştı.
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