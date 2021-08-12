Samanyolu Haber /Gündem / Saldırganlara polis yol gösterdi: Sessiz olun, parça parça hareket edin /12 Ağustos 2021 12:41

Saldırganlara polis yol gösterdi: Sessiz olun, parça parça hareket edin

Ankara Altındağ’da Suriyelilere yönelik ırkçı saldırılarda polisin zamanında müdahale etmediği, dükkanları yağmalayan, evleri taşlayan kalabalığa yol gösterdiği görüldü.

Saldırganlara polis yol gösterdi: Sessiz olun, parça parça hareket edin

Altındağ’da önceki akşam iki grup arasında çıkan bir tartışmada Emirhan Yalçın’ın bıçaklanarak öldürülmesiyle başlayan olaylar, sosyal medyadaki provokasyonların etkisiyle Suriyelilere yönelik büyük bir nefret ve linç kampanyasına dönüştü.

Ellerinde sopalarla Ulubey, Önder ve Battalgazi Mahallelerinde Suriyeli arayan kalabalık grup, birçok dükkanı yağmaladı, işyerlerindeki eşyaları caddelere dökerek yaktı. Suriyelilere ait olduğunu düşündükleri araçları ters çevirip parçalayan kalabalıktan korunmak için mahalleli evlerine Türk bayrağı asmak zorunda kaldı. Ankara’nın birçok bölgesinden Altındağ’a gelen saldırgan grubun ırkçı sloganları ve yağma olaylarına karışması akıllara 6-7 Eylül olaylarını getirdi.

Altındağ’da bunlar yaşanırken gece boyu birçok milletvekili, siyasetçi, yazar, aydın ve insan hakları savunucusu “Polis nerede?” diye sordu.

Olayların büyümesini önlemeyen polisin, yeni çıkan görüntülere göre göstericilere adeta yol göstericilik yaptığını ortaya koydu. Saldırgan gruba bariyer açan polislerin yanı sıra, onların hangi taraftan nasıl yürüyeceklerini söyleyen polisler de oldu.

Ortaya çıkan bir videoda polisin, “Sessiz olun, parça parça hareket edin, sağdan gidin, bu taraftan devam edin” diyerek kalabalığı yönlendirdiği görülüyor.
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Saldırganlara polis yol gösterdi: Sessiz olun, parça parça hareket edin

Saldırganlara polis yol gösterdi: Sessiz olun, parça parça hareket edin

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