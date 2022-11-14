Samanyolu Haber /Gündem / Saldırı sebebi ile hedef gösterilen avukat adliyeden çıkmıyor /14 Kasım 2022 12:12

Saldırı sebebi ile hedef gösterilen avukat adliyeden çıkmıyor

İstanbul'daki bombalı saldırıyla ilgili hedef gösterilen avukat Jiyan Tosun, suç duyurusunda bulunmak için gittiği adliyeden can güvenliği nedeniyle çıkmıyor.

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı terör saldırısının ardından olayın faili olduğu iddiasıyla avukat Jiyan Tosun'un adı sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

İddiaya göre Tosun'u hedef gösteren paylaşımların ilkini Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi (GİK) Adem Taşkaya yaptı. Taşkaya'nın Twitter'da saldırganın kamera kaydından bir görselle birlikte "Taksim'deki hain saldırıyı yapan kişi Jiyan Tosun adında PKK'lı bir avukat" diyerek yaptığı ve daha sonra sildiği paylaşım, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından da yeniden paylaşıldı.

İşte Taşkaya'nın sildiği o paylaşım:



T24'ten Canan Yıldız'ın haberine göre, Jiyan Tosun ise o sırada Küçükçekmece Karakolu'nda mesleği gereği bir müvekkilinin işlemleriyle ilgileniyordu.

Müvekkiliyle karakolda olduğu halde saldırıyla ilgili olarak hedef gösterilen avukat Jiyan Tosun, tehditler üzerine can güvenliği için savcılıktan çıkmıyor. Hedef gösterildiği için tehditler alan, can güvenliği olmayan Jiyan Tosun, bu gelişmeler karşısında savcılığa suç duyurusunda bulunmak için adliyeye gitti. Savcıya ulaşamayan Tosun'un, can güvenliği olmadığı için adliyeden çıkmadığı öğrenildi.
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