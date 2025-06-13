Samanyolu Haber /Dünya / Saldırı sonrası İran'dan flaş karar: Nükleer müzakereleri durdurdu /13 Haziran 2025 09:27

Saldırı sonrası İran'dan flaş karar: Nükleer müzakereleri durdurdu

İran, pazar günü ABD ile gerçekleşmesi beklenen nükleer müzakerelere katılmayacağını açıkladı.

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İsrail ordusu, İran'ın nükleer programını vurmak için İran'ın birçok kentinde farklı noktaları vurdu.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonu, bu sabah 04.00 sıralarında başlayan İsrail saldırılarında, Natanz nükleer tesisinin hedef alındığını bildirdi.

İRAN'DAN FLAŞ KARAR
Cumhuriyet'te yer alan habere göre; İran, pazar günü ABD ile gerçekleşmesi beklenen nükleer müzakerelere katılmayacağını açıkladı ve nükleer müzakereleri resmen durdurdu.
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