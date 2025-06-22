Saldırı sonrası Trump'tan ilk açıklama: 'İran’ın nükleer tesislerini tamamen yok ettik'

Trump, Truth Social’da yaptığı paylaşımda, “Fordo, Natanz ve İsfahan’daki tesislere düzenlediğimiz saldırı tamamlandı. Herhangi bir İran misillemesi, bu gece gördüğünüzün çok daha ötesinde bir güçle karşılık bulacaktır” ifadelerini kullandı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre ABD lideri, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada ise “ABD ordusu hâlâ İran içinde vurulacak birçok hedefe sahip. Eğer barış çabası gecikirse, bu hedefler dakikalar içinde imha edilir,” ifadelerine yer verdi.





İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya da teşekkür eden Trump, “Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir ekip çalışması yaptık ve İsrail için bu tehdidi ortadan kaldırdık,” dedi.





Konuşmasında geçmişe de gönderme yapan Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesini hatırlattı. “Bu şiddeti durdurmaya uzun zaman önce karar verdim,” diyen Trump, “Bu artık devam edemez,” ifadelerini kullandı.





İsrail Başbakanı Netanyahu ise İngilizce yayımladığı video mesajında, “Başkan Trump ve ben sık sık söyleriz: ‘Barış güçle gelir.’ Bu gece, Trump ve ABD büyük bir güçle hareket etti,” dedi.





SALDIRIYA B-52 UÇAKLARI KATILDI

Axios’a konuşan İsrailli kaynaklara göre, saldırılarda yerin derinliklerine nüfuz edebilen 30 bin librelik bombaları taşıma kapasitesine sahip B-2 tipi görünmez bombardıman uçakları kullanıldı.





Saldırılar öncesinde Trump’ın, Beyaz Saray’daki 'Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldiği bildirildi. İsrail tarafına saldırı öncesi bilgi verildiği ve operasyon sonrası Trump ile Netanyahu arasında doğrudan bir görüşme gerçekleştiği açıklandı.







