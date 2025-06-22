Samanyolu Haber /Dünya / Saldırı sonrası Trump'tan ilk açıklama: 'İran’ın nükleer tesislerini tamamen yok ettik' /22 Haziran 2025 08:47

Saldırı sonrası Trump'tan ilk açıklama: 'İran’ın nükleer tesislerini tamamen yok ettik'

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, İran’daki üç nükleer tesisin “tamamen ve bütünüyle yerle bir edildiğini” söyledi. Operasyonu “olağanüstü bir askeri zafer” olarak tanımlayan Trump, “Ortadoğu’nun kabadayısı İran artık barış yapmak zorunda” ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Trump, Truth Social’da yaptığı paylaşımda, “Fordo, Natanz ve İsfahan’daki tesislere düzenlediğimiz saldırı tamamlandı. Herhangi bir İran misillemesi, bu gece gördüğünüzün çok daha ötesinde bir güçle karşılık bulacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ABD lideri, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada ise “ABD ordusu hâlâ İran içinde vurulacak birçok hedefe sahip. Eğer barış çabası gecikirse, bu hedefler dakikalar içinde imha edilir,” ifadelerine yer verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya da teşekkür eden Trump, “Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir ekip çalışması yaptık ve İsrail için bu tehdidi ortadan kaldırdık,” dedi.

Konuşmasında geçmişe de gönderme yapan Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesini hatırlattı. “Bu şiddeti durdurmaya uzun zaman önce karar verdim,” diyen Trump, “Bu artık devam edemez,” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise İngilizce yayımladığı video mesajında, “Başkan Trump ve ben sık sık söyleriz: ‘Barış güçle gelir.’ Bu gece, Trump ve ABD büyük bir güçle hareket etti,” dedi.

SALDIRIYA B-52 UÇAKLARI KATILDI
Axios’a konuşan İsrailli kaynaklara göre, saldırılarda yerin derinliklerine nüfuz edebilen 30 bin librelik bombaları taşıma kapasitesine sahip B-2 tipi görünmez bombardıman uçakları kullanıldı. 

Saldırılar öncesinde Trump’ın, Beyaz Saray’daki 'Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldiği bildirildi. İsrail tarafına saldırı öncesi bilgi verildiği ve operasyon sonrası Trump ile Netanyahu arasında doğrudan bir görüşme gerçekleştiği açıklandı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Saldırı sonrası Trump'tan ilk açıklama: 'İran’ın... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:36:50