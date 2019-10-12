Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusunda harekat kapsamında Demokratik Suriye Güçleri (SDG) hedeflerine yönelik düzenlediği top atışlarında yanlışlıkla Amerikan özel kuvvetlerini vurduğu iddiasına Amerika Birleşit Devletleri'nden (ABD) bir açıklama daha geldi.





ABD'nin eski IŞİD ile mücadele özel temsilcisi Brett McGurk, "Saldırı yanlışlıkla değildi." dedi.





MCGURK: MEVZİLERİMİZİN BİLGİSİ TÜRKİYE'DE VAR





Şahsi Twitter hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan McGurk, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye güçleri Suriye'nin kuzeyinde ABD askeri noktası olarak belirlenen bir noktayı vurdu. Türkiye, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın iki saat önce onayladığı üzere, tüm lokasyonlarımızın bilgisine ayrıntılı bir şekilde sahip. Bu, yanlışlıkla değildi."





Trump başkan seçildikten sonra Brett McGurk'u IŞİD ile mücadele için görevlendirmişti.





"(Savunma) Bakan Mnuchin bugün Beyaz Saray'dan Trump'ın yaptırım uygulama yetkisi verdiğini, ancak yaptırımın henüz uygulanmadığını açıkladı." diyen McGurk, "Bu anlamsız bir saçmalık. Halihazırda 100 bin kişi yerlerinden edildi bile ve ABD askerlerine ateş açıldı. Yaptırımlar için gerekli sınır nedir?" sorusunu yöneltti.





"TRUMP YA BULU HIZLI ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİR YA DA..."





McGurk şöyle devam etti: "Acı gerçek şu ki, Erdoğan, Trump'ın ABD güçlerinin Suriye'den ayrılmasını istediğini biliyor. Putin Trump'ın ABD güçlerinin Suriye'den ayrılmasını istediğini biliyor. Trump dün bizzat kendisi (inanılmaz bir şekilde) Suriye'de artık askerimizin bulunmadığını söyledi. Ve bugün askerlerimize ateş açıldı."





"Türkiye'nin saldırısının devam ettiği her gün Amerikan personeli için risk artacaktır ve ülkeden güvenli bir şekilde çıkış kabiliyetimiz ciddi biçimde tehlikeye atılmış olacaktır." diyen McGurk, "Trump ya bu yolu hızlı ve açık bir şekilde değiştirir ya da güvenli bir çıkış için plan yapmamız gerekli hale gelir." ifadelerini kullandı.





BRETT MCGRUK, TWITTER ÜZERİNDEN TRUMP'I VE TÜRKİYE'Yİ ELEŞTİRDİ



