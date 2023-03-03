Samanyolu Haber /Gündem / Saldırılar sonrası Putin gezisini iptal etti /03 Mart 2023 12:44

Saldırılar sonrası Putin gezisini iptal etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya sınırları içinde bulunan Bryansk bölgesine Ukraynalı askerlerin düzenlediği saldırı nedeniyle Stavropol Krayı'nda gerçekleştireceği ziyareti iptal etti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya sınırları içinde bulunan Bryansk bölgesine Ukraynalı askerlerin düzenlediği saldırı nedeniyle Stavropol Krayı'nda gerçekleştireceği ziyareti iptal etti.

Putin’in Pyatigorsk şehrine giderek bir etkinliğe katılması bekleniyordu. Ancak, Ukrayna ordusuna bağlı askerlerin Rus köylerine saldırı düzenlemesi ve bazı vatandaşların esir alınmasıyla bağlantılı olarak bu gezisini iptal etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin’in etkinliğe video bağlantısı aracılığıyla katılacağını söyledi.

Kremlin: Bu bir terör saldırısı

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov olayı "terörist saldırı" olarak niteledi. Peskov saldırıyı gerçekleştirenlerin etkisiz hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Dün öğleden sonra, Bryansk bölgesi yönetimi başkanı Aleksander Bogomaz, Ukrayna'lı bir grup askerin Klimovsky bölgesi topraklarına girdiğini duyurdu. Yetkililere atıfta bulunan medya, Lyubechan köyünde altı Rus vatandaşının Ukraynalı askerler tarafından rehinen alındığını, yaşanan çatışmalarda ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu.

Durum, kolluk kuvvetleri ve Bryansk bölgesi valisi aracılığıyla Vladimir Putin'e bildirildi. Bunun üzerine Putin başkanlığında Güvenlik Konseyi'nin acil toplantı yapacağı duyuruldu.

Öte yandan Ukrayna başkanlık ofisi danışmanı Mihail Podolyak bir açıklama yaparak saldırıyla bir ilgilerinin olmadığını, olayın "Rusya'nın provokasyonu" olduğunu iddia etti.
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