Saldırının nasıl olduğunu açıklayın!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, 33 askerin hayatını kaybetti, 50'ye yakın askerin yaralandığı İdlib saldırısında sorumluluğun hükümete ait olduğun söyledi.
Davutoğlu, İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında İdlib saldırısını müteakip atılacak adımları sıraladı.
Değerlendirmelerinin dikkate alınacağını umut ettiklerini belirten Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme talebinde bulunduklarını söyledi.
GELECEK PARTİSİ LİDERİ DAVUTOĞLU'NUN AÇIKLADIĞI İDLİB EYLEM PLANI:
*Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) acilen toplanmalı
*Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) bütün siyasi parti liderleriyle bir değerlendirme toplantısı yapmalı.
*Saldırının nasıl meydana geldiği kamuoyu ile paylaşılmalı
*Cumhurbaşkanı bölge liderlerini aramalı. İhtilaflar bir kenara bırakılarak görüşmeler yapılmalı
*Suriye halkına Türkiye'nin başka bir amacının olmadığı açıkça söylenmeli.
*İdlib'deki varlığımız Kürtçe,Türkçe, Arapça ve İngilizce anlatılmalı
*Arap, Kürt, Nusayri kardeşlerimizle kapsamlı sivil bir diyalog başlatılmalı.
*Kalıcı bir ateşkes Birleşmiş Milletler kapsamında sağlanmalıdır.
*Yeni bir güvenlik planı oluşturulmalıdır.
*Bütün silahlı grupların dağıtılması gerekir.
*Güvenlik teminatı sağlanmış yerlere mülteci dönüşü sağlanmalıdır
*Siyasi müzakerelerin sağlanması gerekir.
*ABD, Rusya ve Fransa gibi ülkeler düzenli birliklerini çekmelidir.