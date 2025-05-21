Saldırıya uğrayan Akademisyen Yiğiter'in son durumu ne?













Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza attığı için 2017’de Ankara Üniversitesi'nden KHK ile ihraç edilen hukukçu akademisyen Cenk Yiğiter, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Olay, Ankara’da dün gece saatlerinde yaşandı.Saldırıyı doğrudan sosyal medya platformu X üzerinden duyuran Yiğiter, “Evimin önünde silahlı saldırıya uğradım. Hayati bir tehlikem yok, ambulans bekliyorum” ifadelerini kullandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Yiğiter, bugün yine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti: “İyiyim arkadaşlar, kritik hiçbir durum yok. Tetikçinin eli hafifmiş, sadece giriş ve çıkış yarası var, hepsi o.”Cenk Yiğiter, kamuoyunda “Barış Akademisyenleri” olarak bilinen grubun önde gelen isimlerinden. Bu akademisyenler, 2016 yılında yayımladıkları “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriyle Güneydoğu’daki çatışmalı sürece karşı devleti barışa çağırmıştı. Bildiri, devletin sert tepkisini çekmiş; imzacı akademisyenler hakkında soruşturmalar açılmış, birçoğu üniversitelerden ihraç edilmişti.Yiğiter, aynı zamanda hukukçu kimliğiyle akademik alandaki ihraçlara karşı verdiği hukuki mücadeleyle de biliniyor. Silahlı saldırının nedeni henüz açıklığa kavuşmamış olsa da sosyal medya kullanıcıları, olayın Yiğiter’in siyasi duruşu ve eleştirel kimliğiyle bağlantılı olabileceğini dile getiriyor.Olayın ardından akademisyen çevrelerinden, insan hakları savunucularından ve muhalefet temsilcilerinden saldırıya tepki yağdı. Sosyal medyada #CenkYiğiter etiketiyle yapılan paylaşımlarda hem geçmişteki mağduriyetine hem de son yaşanan şiddet olayına dikkat çekildi.Polisin saldırıya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.