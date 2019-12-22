Samanyolu Haber /Gündem / Saldırıya uğrayan Ezîdîler yurt dışına dönüyor /22 Aralık 2019 11:25

Saldırıya uğrayan Ezîdîler yurt dışına dönüyor

Batman'da topraklarını sürmek istedikleri için saldırıya uğrayan Ezîdîler Almanya'ya dönme kararı aldıklarını duyurdu.

SHABER3.COM

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Kuşçukuru (Kelhoke) köyündeki topraklarını terk etmek zorunda kalan Ezîdîler topraklarını Karabulut ve Biter ailelerine noter huzurunda teslim etti. 1992 yılında topraklarını terk etmek zorunda kalan Ezîdîler 27 yıllık aranın ardından topraklarına dönüş yapmak istedi. Fakat Karabulut ve Biter aileleri Ezîdîlere arazileri teslim etmedi. 2001 yılından bu yana süren hukuk mücadelesini kazanan Ezîdîler topraklarını sürmek istedi.

SALDIRIYA UĞRAMIŞLARDI

Yaklaşık 3 aydır Batman'da bir otelde yaşayan aileler topraklarını jandarma eşliğinde sürmek zorunda kalırken, dört kez saldırıya uğradı. Son olarak Nedim Erkiş ile beraberindeki 5 kişi kent merkezinde arazilerini işgal eden kişilerce 17 Aralık tarihinde sopalı saldırıya uğradı. Yaşananların ardından Batman Valisi Hulusi Şahin, Karabulut, Biter ve Ezîdîler bir araya gelerek görüşme yaptı.

Ezîdîler yapılan görüşmenin detaylarını Atlıhan Otel'de yaptıkları basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu. Toplantıya Hikmet, Nedim, Aydın, Nevzet ve Sezgin Erkiş'in yanı sıra İnsan Hakları Derneği Batman Şube yöneticilerinden Mehmet Zeki Tangüner ile Ezîdîlerin Avukatı Abdullah Akın hazır katıldı.

'TOPRAKLARIMIZI KENDİMİZ SÜRMEK İSTİYORUZ'

Ezîdîler adına konuşan Nedim Erkiş, Vali Şahin'in bulunduğu toplantıda kendilerine topraklarının satılması veya kiraya verip verilmeyeceğini sorulduğunu söyleyerek, "Biz Ezîdîlerde toprak satma olmaz. Bizim mezarlarımız orada, bizim için kırmızı çizgidir. Bize başka aşiretleri buraya getirip getirmeyeceğini sordu fakat biz de Reşkotanlıyız. Biz kimseye kiraya da vermeyeceğiz. Biz topraklarımızı kendimiz sürmek sürüyoruz. Bunun üzerine köyümüzü bizim dışımızda kimsenin sürmeyeceğini söyledi. Karabulut ve Biter aileleri ise valinin huzurunda namus sözü vermiştir. Fakat biz oradan çıktığımızda bizi yine tehdit ettiler. Şimdi Almanya'ya dönüyoruz. Ama biz topraklarımıza ve köyümüze geri dönmek istiyoruz" dedi.

'MÜLKİYET HAKKI KUTSALDIR'

Ezîdîlerin avukatı Abdullah Akın ise mülkiyet hakkının kutsal olduğunu ve bunu korumanın demokrasinin görevi olduğunu söyledi
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