Samanyolu Haber /Dünya / Saldırıyla ilgili bomba iddia /20 Şubat 2020 19:15

Saldırıyla ilgili bomba iddia

Almanya, dördü Türk, 10 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırıyla sarsılırken, Hessen eyaleti MÜSİAD Başkanı Muhsin Kınık, saldırıdan önce bölgedeki Türk vatandaşları tarafından kendisine "Barların önünde polis bazı tedbirler alıyor" denildiğini bildirdi. Saldırıdan önce tedbir alınması polisin olayla ilgili bilgisi olduğu iddiasını gündeme getirdi.

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Hesse eyaleti Başkanı Muhsin Kınık bölgedeki Türk vatandaşlarından gelen ifadeler üzerine, Alman polisinin saldırıdan haberdar olduğu iddiasını gündeme taşıdı.

Kınık, bölgedeki Türk vatandaşlarının, olaydan dört saat önce diğer oyun salonları ve barların önünde polis tarafından önlemler alındığını söylediklerini belirtti.

HANAU'DA NE OLMUŞTU?

Almanya'nın batısında bulunan Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında isminin sonradan Tobias Rathjen olduğu öğrenilen bir saldırgan iki nargile kafeye silahlı saldırı düzenledi. Olay sonucu saldırganla birlikte 11 kişi yaşamını yitirdi.Saldırıda ölenlerin uyrukları da kesinleşti. 

SÖZCÜ'nün yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre; saldırıda dört Türk, iki Alman bir Bosna, bir Pakistan ve bir Romanya vatandaşı hayatını kaybetti.


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