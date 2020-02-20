Saldırıyla ilgili bomba iddia

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Hesse eyaleti Başkanı Muhsin Kınık bölgedeki Türk vatandaşlarından gelen ifadeler üzerine, Alman polisinin saldırıdan haberdar olduğu iddiasını gündeme taşıdı.







Kınık, bölgedeki Türk vatandaşlarının, olaydan dört saat önce diğer oyun salonları ve barların önünde polis tarafından önlemler alındığını söylediklerini belirtti.





HANAU'DA NE OLMUŞTU?





Almanya'nın batısında bulunan Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında isminin sonradan Tobias Rathjen olduğu öğrenilen bir saldırgan iki nargile kafeye silahlı saldırı düzenledi. Olay sonucu saldırganla birlikte 11 kişi yaşamını yitirdi.Saldırıda ölenlerin uyrukları da kesinleşti.





SÖZCÜ'nün yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre; saldırıda dört Türk, iki Alman bir Bosna, bir Pakistan ve bir Romanya vatandaşı hayatını kaybetti.







