Samanyolu Haber /Dünya / Salgın 23 ülkeye yayıldı, binlerce can aldı /03 Ekim 2025 09:18

Salgın 23 ülkeye yayıldı, binlerce can aldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yıl kolera salgınının 23 ülkeye yayıldığını ve şimdiye kadar 4 bin 200’den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

SHABER3.COM

DSÖ Afrika Bölge Ofisi Bölgesel Acil Durumlar Direktör Vekili Patrick Abok, Angola’da çevrim içi düzenlenen basın toplantısında, bölgenin son yıllarda en zorlu sağlık acil durumlarından bazılarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Abok, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kasai eyaletinde ortaya çıkan yeni Ebola salgınının, kolera, M çiçeği virüsü (mpox), kızamık ve diğer hastalıklarla birlikte kırılgan sağlık sistemini zorladığını vurguladı.

Abok, “Sadece bu yıl 23 ülkede 190 binden fazla kişi koleraya yakalandı ve 4 bin 200’den fazla kişi hayatını kaybetti. Bu ülkelerin 16’sında salgınlar hâlen aktif. Güvenli suya ve hijyen tesislerine erişim yetersiz olduğundan kolera, insani kriz yaşanan bölgelerde ciddi bir halk sağlığı riski olmaya devam ediyor” dedi.

DSÖ, kolera tedavi merkezlerini destekliyor, malzeme sağlıyor ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla aşılama çalışmaları yürütüyor. Abok, bu yıl 15 milyondan fazla doz kolera aşısının uygulandığını açıkladı.

Kötü sanitasyon koşulları ve iklim kaynaklı sel felaketleri nedeniyle Çad, Sudan, Etiyopya ve KDC gibi ülkelerde kolera vakalarının hızla yayıldığı belirtiliyor. Kolera, kirli su veya yiyecek tüketimiyle bulaşan bakteriyel bir enfeksiyon olarak biliniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Salgın 23 ülkeye yayıldı, binlerce can aldı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:04:48