Salgın 23 ülkeye yayıldı, binlerce can aldı

DSÖ Afrika Bölge Ofisi Bölgesel Acil Durumlar Direktör Vekili Patrick Abok, Angola’da çevrim içi düzenlenen basın toplantısında, bölgenin son yıllarda en zorlu sağlık acil durumlarından bazılarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Abok, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kasai eyaletinde ortaya çıkan yeni Ebola salgınının, kolera, M çiçeği virüsü (mpox), kızamık ve diğer hastalıklarla birlikte kırılgan sağlık sistemini zorladığını vurguladı.



Abok, “Sadece bu yıl 23 ülkede 190 binden fazla kişi koleraya yakalandı ve 4 bin 200’den fazla kişi hayatını kaybetti. Bu ülkelerin 16’sında salgınlar hâlen aktif. Güvenli suya ve hijyen tesislerine erişim yetersiz olduğundan kolera, insani kriz yaşanan bölgelerde ciddi bir halk sağlığı riski olmaya devam ediyor” dedi.



DSÖ, kolera tedavi merkezlerini destekliyor, malzeme sağlıyor ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla aşılama çalışmaları yürütüyor. Abok, bu yıl 15 milyondan fazla doz kolera aşısının uygulandığını açıkladı.



Kötü sanitasyon koşulları ve iklim kaynaklı sel felaketleri nedeniyle Çad, Sudan, Etiyopya ve KDC gibi ülkelerde kolera vakalarının hızla yayıldığı belirtiliyor. Kolera, kirli su veya yiyecek tüketimiyle bulaşan bakteriyel bir enfeksiyon olarak biliniyor.