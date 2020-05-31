Salgın bitecek mi?

Türkiye'de son 24 saat içinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 25 kişi daha hayatını kaybetti. 839 kişiye daha Korona teşhisi konuldu.







Toplam can kaybı 4 bin 540'a, vak'a sayısı 163 bin 942'ye yükseldi.





BAKAN KOCA'DAN DAHA SIKI TEDBİR ÇAĞRISI





Korona verilerine paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vak'a sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor." dedi.





Koca, "Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir daha iyi sonuçtur." ifadelerini kullandı.