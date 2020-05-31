Samanyolu Haber /Gündem / Salgın bitecek mi? /31 Mayıs 2020 20:55

Salgın bitecek mi?

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 540'a, toplam vak'a sayısı 163 bin 942'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının seyrine dair, "Dünyada bu salgın bitmedikçe Türkiye’de etkisini sıfırlamak kolay olmaz." yorumunu yaptı.

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Türkiye'de son 24 saat içinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 25 kişi daha hayatını kaybetti. 839 kişiye daha Korona teşhisi konuldu.

Toplam can kaybı 4 bin 540'a, vak'a sayısı 163 bin 942'ye yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN DAHA SIKI TEDBİR ÇAĞRISI

Korona verilerine paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vak'a sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor." dedi. 

Koca, "Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir daha iyi sonuçtur." ifadelerini kullandı.
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