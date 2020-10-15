Samanyolu Haber /Ekonomi / Salgın bitmeden kriz bitmeyecek /15 Ekim 2020 15:10

Salgın bitmeden kriz bitmeyecek

Dünyanın önde gelen 20 ekonomisinin teşkil ettiği G20'nin üyelerine göre krizden çıkışta Korona salgınının seyri belirleyici olacak.

SHABER3.COM

Dünyanın önde gelen 20 ekonomisinin oluşturduğu G20'nin üyeleri, küresel ekonomide toparlanma için öncelikle yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) salgınının kontrol altına alınması gerektiği uyarısında bulundu.

Küresel ekonominin yüzde 90'ını oluşturan ülkelerin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarını bir araya getiren grubun açıklamasında, ekonomik ve finansal istikrarın korunması için "gereken her şeyin" yapılacağı vurgulandı.

BORÇ ÖDEMELERİ TEHİR EDİLECEK

G20 ülkelerinin açıklamasında, buna ilave olarak, dünyanın en yoksul ülkelerinin borçlarının hafifletilmesi ve ertelenmesine ilişkin süreyi altı ay daha uzatacakları, bu sürenin dolacağı nisan ayında sürenin altı ay daha uzatılabileceği belirtildi.

G20'yi Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin yanısıra Avrupa Birliği Komisyonu teşkil ediyor.
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