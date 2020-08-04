Samanyolu Haber /Gündem / Salgın bitmiş gibi davranınca... /04 Ağustos 2020 20:59

Salgın bitmiş gibi davranınca...

Türkiye'de son 24 satte 1.083 kişiye daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konuldu.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 18 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1.083 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. 

Salgında şu ana kadar 5 bin 765 kişi hayatını kaybetti. Toplam vak'a sayısı 234 bin 934'e yükseldi.

HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞ CİDDİ!

Sağlık Bakanı Koca, şahsi Twitter hesabında şunları dile getirdi: "Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Salgın bitmiş gibi davranınca... Sonraki Haber >>

Beyrut'ta patlama anı kamerada!

Beyrut'ta patlama anı kamerada!

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:51:04