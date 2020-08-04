Salgın bitmiş gibi davranınca...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 18 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1.083 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.





Salgında şu ana kadar 5 bin 765 kişi hayatını kaybetti. Toplam vak'a sayısı 234 bin 934'e yükseldi.





HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞ CİDDİ!





Sağlık Bakanı Koca, şahsi Twitter hesabında şunları dile getirdi: "Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var."



