Salgında bu da oldu!

Mali yönden sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş futbol kulübünün Başkanı Ahmet Nur Çebi borç almak için kendi mülklerini teminat olarak gösterdi.





Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından takip altında olan, Avrupa lisansının sürmesi için mali istikrar sağlama mecburiyeti bulunan Beşiktaş'ın geçmişe dönük kesinleşmiş tüm borçlarını ödemesi gerekiyor.







ANNESİNİN VE KENDİSİNİN EVLERİNİ TEMİNAT GÖSTERDİ, BORÇ ALDI





Siyah-Beyazlı kulüp, 120 milyon liralık kredi ile tüm geçmiş borçlarını kapatarak yoluna devam etti. Ancak bu operasyon Başkan Ahmet Nur Çebi'nin şahsi teşebbüsü ile oldu.





Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma ve yeni tip Koronvirüs (Covid-19) salgınının sebep olduğu mali zorluklardan dolayı nakit akışı azalan Beşiktaş'ın krediyi alabilmesi için kefalet gerekiyordu.





Bunun üzerine Başkan Ahmet Nur Çebi, ikisi annesinin, ikisi de kendisinin üzerine olan toplam 4 lüks evi krediye karşılık ipotek ettirerek, geçici de olsa Beşiktaş'a nefes aldırdı.