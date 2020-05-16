Samanyolu Haber /Gündem / Salgın dinlemediler, Elektrik faturasını ödeyemeyene acımadılar /16 Mayıs 2020 11:16

Salgın dinlemediler, Elektrik faturasını ödeyemeyene acımadılar

Birçok devlet salgın nedeniyle vatandaşlarına yardımları artırıp faturalarını ötelerken, Türkiye’de halkın kaderi firmaların insafına bırakıldı. Salgın döneminde 900 bin ailenin elektriği kesilirken, 118 bin hane ise ödeyemediği fatura nedeniyle icralık oldu.

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Elektrik dağıtım şirketleri, salgın döneminde de fatura ödemelerini ertelemedi ve çok sayıda vatandaşın elektriği kesildi. Koronavirüs salgını süresince 900 bin hanenin borcundan dolayı elektriği kesildiği, 118 bin hane ise ödeyemediği borçlarından ötürü icralık oldu.

HER AY 59 MİLYON ADET ELEKTRİK FATURASI KESİLİYOR
Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın bu konudaki soru önergesini yanıtladı. Bakan, Türkiye’de elektrik abonelerine her dönem 59 milyon 238 bin 582 adet fatura gönderildiğini ve 2020 Şubat aynı sonu itibarıyla bunlardan yüzde 1.52’sinin faturaları ödeyemediği için elektriklerinin kesildiğini açıkladı. Borcundan dolayı icraya verilenlerin de yüzde 0.2 olduğunu belirtti.
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