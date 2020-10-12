Salgın dönemi e-ticaret sitelerine yaradı

Verilere göre, eylül ayı itibariyle e-ticaret ciroları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 200'e varan oranlarda arttı.







Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) üyeleri ile yaptığı görüşmeler sonucunda elde edilen verilere göre, AVM mağazaları ciro bakımından yatay seyrini sürdürürken, cadde mağazalarında hareketlenme yaşandı.





BMD Başkanı Sinan Öncel, eylül ayı anketini dernek çatısı altındaki 423 markadan 335’ini bünyesinde barındıran 62’si hazır giyim, 23’ü ayakkabı olmak üzere toplam 132 üye firmanın katılımı ile gerçekleştirdiklerini ve e-ticaretteki artış eğiliminin sürdüğüğünü kaydetti.





Öncel e-ticaretteki rekor artışla ilgili şunları şöyledi:





"Ankete katılan üyelerimizin yüzde 56’sının Eylül ayında e-ticaret cirolarında 2019’un aynı dönemine göre yüzde 100’ün üzerinde artış görülüyor. e-ticaret ciroları yüzde 200’ün üzerinde arttığını beyan eden üyelerimizin oranı ise yüzde 24’ü buluyor. Yani Eylül’de her dört üyemizden birinin e-ticaret cirosunda geçen yıla göre yüzde 200 artış var. Online satışların artması olumlu bir gelişme olmakla birlikte markalarımızın cirolarının büyük bölümü hâlâ AVM ve cadde mağazalarından geliyor.





Eylülde kısmi bir canlanma olan cadde mağazalarında üyelerimizin yüzde 27’si yüzde 100’ün üzerine çıktığını beyan ederken, yüzde 41’inin hâlâ yüzde 80 ciroya ulaşamadığını görüyoruz. AVM’lerde ise üyelerimizin yüzde 58’i eylül gibi alışverişin canlanmasının beklendiği bir ayda bile yüzde 80 ciroyu yakalayamadı. Hazır giyim mağazalarında yüzde 80 ciroyu yakalayamayanların oranı yüzde 63’e ulaşıyor. Üyelerimizin sadece yüzde 12’si AVM mağazalarında yüzde 100’ün üzerinde ciro elde edebiliyor. Burada bir konunun altını çizmem gerekiyor. Piyasaların açılışının üzerinden 4 ay geçmesine rağmen üyelerimizden yüzde 28’i AVM mağazalarında yüzde 60 ciroya bile ulaşabilmiş değiller. Hazır giyim markası sahibi üyelerimiz arasında oran yüzde 32’ye çıkıyor. Üyelerimizin cirosu kira ve personel giderlerini bile karşılayamayan bu mağazaları açık tutma isteği her geçen gün daha da azalıyor. Daha açık söylemem gerekirse üyelerimiz toplamda sayıları binlerle ifade edilebilecek mağazalarını açık tutmak ya da kapatma konusunda rota arayışındalar. Nitekim son dönemde AVM’lerde kapama müzakerelerinin giderek arttığını gözlemliyoruz.”





Eylül ayı anketinde şu sonuçlara ulaşıldı:





Ankete katılan marka sayısı: 335





e-ticaret cirosu Eylül 2019’a göre yüzde 100 ve üzeri artanlar: yüzde 56





e-ticaret cirosu Eylül 2019’a göre yüzde 200 ve üzeri artanlar: yüzde 24





Cadde mağazalarında Eylül 2019’a göre cirosu yüzde 100 ve üzerinde artanlar: yüzde 27





Cadde mağazalarında Eylül 2019’a göre yüzde 80 cironun altında kalanlar: yüzde 41





AVM’lerde Eylül 2019’a göre cirosu yüzde 100 ve üzerinde artanlar: yüzde 12





AVM’lerde Eylül 2019’a göre yüzde 80 cironun altında kalanlar: yüzde 58





AVM’lerde Eylül 2019’a göre yüzde 60 cironun altında kalanlar: yüzde 28





AVM’lerde h. giyim mağazalarında Eylül 2019’a göre yüzde 80 ciroya ulaşamayanlar: yüzde 63





AVM’lerde h. giyim mağazalarında Eylül 2019’a göre yüzde 60 ciroya ulaşamayanlar: yüzde 32