Salgın etkisi: Patates ve soğan bu kez depoda çürüdü

İki sezon önce kilosu iki haneli rakamlara çıkan patetes ve soğan şimdi de fiyat düşüşü ile endişelendiriyor. Çiftçinin elinde kalan soğanın yüzde 20’sinin çürüdüğü, patatesin ise nisan ayına kadar satılmadığı takdirde çürümeye başlayacağı belirtildi. Patates ve soğan üretiminde önde gelen bölgelerin Ziraat Odası Başkanları durumun çok ciddi olduğunu, her iki üründe ihracat yollarının bir an önce açılması gerektiğini söyledi.





Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Türkiye’nin soğan ihtiyacının yüzde 36’sını karşılayan Ankara’nın Polatlı İlçesinde, ekonomik kriz ve COVID-19 salgını nedeniyle soğan üreticilerinin ellerinde kalan ürünlerin yüzde 20’sinin çürüdüğünü söyledi.





Bu konuda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP’li Gök, “Çiftçilerimiz ürünlerinin yüzde 20’sinin çürüdüğünü ifade etmektedir. Marka tescilini gerçekleştiren Polatlı soğanının küresel çapta tanıtımının sağlanması ve yüksek kâr payları ile ihraç edilmesi için yürütülen çalışmaları açıklar mısınız? Geçtiğimiz yıl soğanda meydana gelen fiyat artışları sebebiyle üreticilerimiz üretimlerini yüzde 10 oranında artırmışlardır. Soğanda ithalatın serbest olmasına rağmen ihracat için getirilen sınırlamalar ürünlerin zayi olmasına sebep olmaktadır. Bu kayıpların sona erdirilmesi için Bakanlığınızca yürütülen çalışmalar nelerdir?” diye sordu.





CHP’li Gürer: 1 liraya mal edilip 60 kuruşa bile satılamıyor





CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de, Niğde’nin en çok patates yetiştirilen iller içinde olduğunu, yılda ortalama 830 bin ton patates üretildiğini, bu rakamın kayıt dışı ile beraber 1 milyon tonu bulduğunu belirterek şunları söyledi: “Üretici 1 TL’ye mal ettiği patatesi 60 kuruşa dahi satamadığından dolayı depolamak zorunda kaldı. Depolanan bu patatesler, mart ve nisan aylarına kadar satılmadığı takdirde çimlenme ve çürüme başlayacaktır. Bu konuda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bir an önce alım yapmalıdır."





ACİLEN YENİ PAZARLARA YÖNELMELİ





Soğan ve patates yetişen bölgelerde depolarda kalan ürünlerde yüzde 30 oranda çürümenin başladığını belirten üretici temsilcileri, tüketimin artırılması için restoran ve kafelerin açılmasını istedi. Ayrıca depolarda bulunan ürünlerin acilen yeni pazarlarla ihracata kanalize edilmesini talep eden üretici temsilcileri, aksi takdirde sıcaklıkların artmasıyla depolarda bulunan patates ve soğanın tamamının çürüyeceğine dikkat çekti.