Samanyolu Haber /Dünya / Salgın İngiltere'de bir kez daha kontrol altına alındı /30 Kasım 2020 23:03

Salgın İngiltere'de bir kez daha kontrol altına alındı

Koronavirüs salgınının en fazla etkilediği ülkelerden birisi olan İngiltere'de son dönemdeki vaka artışında yüzde 30 düşüş görüldüğünün ve salgının bir kez daha kontrol altına alındığının açıklandığı ifade edildi.

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Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, ulusal karantinanın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarında yüzde 30 düşüş sağladığını belirterek, "Ülkede salgın tekrar kontrol altına alındı" dedi.

10 Numara'da basın açıklaması yapan Hancock, Covid-19 vaka oranlarına ve önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hancock, ülke genelinde toplu test uygulamasını genişlettiklerini ve bununla belirti göstermeyenleri de test ederek salgının bulaşma riskini azalttıklarını söyledi.

Liverpool'daki toplu test uygulamasının şehirdeki vaka oranlarını başarılı bir şekilde düşürdüğünü ve hükümetin bunu daha geniş bir alana yaymak istediğini aktaran Hancock, Noel tatili için evlerine dönecek üniversite öğrencilerine olabildiğince testleri ulaştırmak istediklerini belirtti.

"İnsanların kontrolü bırakmaması gerekiyor"
Hancock, ülkedeki u????lusal karantinayla vaka sayılarının yüzde 30 azaldığına dikkati çekerek "Salgını tekrar kontrol altına aldık. Vaka sayıları hala on binlerin üzerinde ve hastanede yatan sayısı yüksek. İnsanların kontrolü bırakmaması gerekiyor" dedi.

????Bu arada Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, Britanya'de son 24 saatte 205 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 58 bin 448'e ulaştı. Son 24 saatte 12 bin 330 Covid-19 vakası tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 1 milyon 629 bin 657'ye yükseldi.
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