Salgın İstanbul için yeniden başlıyor

Ülkede koronavirüs vakaları hızla artarken İstanbul için tehlike çanları çalıyor. Uzmanlar, okulların açılacak olması ve tatilcilerin dönüşünün 16 milyonluk kentte vaka sayısını ciddi oranda artıracağı görüşünde. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Çapa Tıp Fakültesi’nde yapılan 530 koronavirüs testinden 81’inin pozitif çıktığını aktardı.





Twitter hesabından yaptığı paylaşımda pozitiflik oranın yüzde 15 geçtiğini belirten Tükek, “Çapa’da 530 testin 81’i pozitif. Pozitiflik oranı yüzde 15’i geçti. Bugünden artık salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz.





Ağırlıklı gençler ve maalesef zatürre oranı yüksek. Moral bozmak için değil tedbir alın diye yazıyorum. Yoksa herkes üzülecek” ifadelerini kullandı.









Tüm ülkeye yayıldı





Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, birçok ülkede birinci dalganın içinde ikinci artış dönemi yaşandığını kaydederek “Virüsün ilk başlarındaki durumu ile kıyaslama yapıldığında dünya şu anda daha kötü durumda” dedi.

İlk zamanlarda vakaların yüzde 60’ının İstanbul’da olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Salgın tüm ülkeye yayıldı. Şimdi işimiz çok daha zor” dedi ve ekledi:





“Halkın yüzdü 100'ü artık dışarıda. İkinci olarak salgın artık tek merkezli değil, tüm Türkiye'ye yayılmış durumda. İstanbul ile uğraşılan şekilde tüm şehirlerle uğraşmak zorundayız. Yayılımdaki en önemli neden, İstanbul'daki insanların yazın gelmesiyle birlikte kontrolsüz bir şekilde Türkiye'nin her tarafına yayılması oldu."





Test sayılarına da değinen Ceyhan, “Test politikamızı değiştirmeliyiz. Henüz daha test sayımız yeterli değil, çünkü nüfus başına test sayısı olarak dünyada 67’nci sıradayız" ifadelerini kullandı.