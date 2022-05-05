Salgın izni uzatılmayacak: 80 bin kişi yeniden cezaevine girecek

Pandemi sürecinde 12 defa uzatılan açık cezaevi izinleri 31 Mayıs’ta son bulacak. Cezaevine dönmeyenlerin firari sayılacağı ve haklarında yakalama kararı çıkarılacağı öğrenildi. Pandemi sebebiyle açık cezaevlerinde bulunan hükümlülere, 15 Nisan 2020’de izin verilmişti. Kararla birlikte 80 bin kişi cezaevine dönecek.







Türkiye’de koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 31 Mayıs 2020’den bu yana, açık cezaevlerinde bulunan mahkûmların 12 defa uzatılan izinleri artık uzatılmayacak. Son olarak 5’inci yargı paketine eklenen düzenlemede mahkûmların koronavirüs izinlerinde değişiklik yapılmıştı. Buna göre, mevcut düzenlemedeki ‘her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 defa uzatılabilir’ ibaresi, ‘her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 defa uzatılabilir’ şeklinde değiştirilmişti. Yapılan düzenleme sayesinde, açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin izin süresi 31 Mayıs’a kadar uzatılmıştı.





Bugüne kadar 12 defa uzatılan açık cezaevi izinlerinin 31 Mayıs’ta son bulacak olmasının ardından gözler izinlerin yeniden uzatılıp uzatılmayacağına çevrildi.





AKP KAYNAKLARI: İZİNLER YENİDEN UZATILMAYACAK





Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun’un haberine göre AKP kaynakları, yapılan son toplantılarda, salgının etkisinin azalması ve vaka sayılarının düşmesi sebebiyle izinlerin yeniden uzatılmasına lüzum olmadığını yönünde karar alındığını ifade etti. Salgın izninden bugüne kadar cezaevinde 200 bin kişinin faydalandığı belirtildi.





80 BİN KİŞİNİN CEZAEVİNE DÖNECEK, DÖNMEYENLER FİRARİ SAYILACAK





31 Mayıs’tan sonra alınan kararda herhangi bir değişiklik olmaması durumunda yaklaşık 80 bin kişinin yeniden cezaevine döneceği belirtildi. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak.





Diğer yandan cezaevlerinde doluluk oranı zaten had safhada. Mahkumların dönüşüyle yaşanacak sıkıntıların nasıl çözüleceği konusu ise ayrı bir problem.