Samanyolu Haber /Dünya / Salgın Kanada'nın yeni göçmen kabulüne darbe vurdu /31 Mayıs 2020 11:01

Salgın Kanada'nın yeni göçmen kabulüne darbe vurdu

Kanada, bu yıl Covid-19 nedeniyle öngörülenden 170 bin daha az göçmen karşılama riskiyle karşı karşıya. Dünyanın en çok göç alan ülkelerinden biri olan Kanada, küresel salgın öncesi, 2020'de rekor sayıda göçmen ağırlamayı planlıyordu.

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Kanada Kraliyet Bankası (Royal Bank of Canada) tarafından cuma günü yayımlanan araştırmaya göre, 2020 itibariyle ülkeye yapılan göç sayısında ciddi bir düşüş bekleniyor.

Euronews'te yer alan haberde söz konusu araştırma, hükümetin 370 bin kalıcı göçmen ağırlama planını açıklamasından birkaç gün sonra uygulamaya koyulan koronavirüs kısıtlamalarının, göçmen sayısının azalmasında belirleyici rol oynadığına vurgu yapıyor.

Kanada, mart ayında küresel salgın nedeniyle uluslararası uçuşlarının büyük çoğunluğunu askıya almış ve Amerika Birleşik Devletleri sınırını, zorunlu olmayan yolculuklara kapamıştı.

Kanada 2019'da 341 bin yeni kalıcı göçmen kabul ederek kendi rekorunu kırmıştı. 2020'yse bu sayının üstüne çıkarak 370 bin göçmen ağırlamaya hazırlanıyordu. Ancak söz konusu araştırma, 2020'de 200 bin civarında göçmen alınacağını öngörüyor.
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