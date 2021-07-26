Salgın kontrolden çıkıyor, vaka sayısı Eylül’de 40 bini bulur

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Covid-19 vaka sayılarının kısıtlamaların kaldırılmasından itibaren artışını ve okulların pandemi döneminde nasıl açılabileceğini RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.









’60 BİN VAKA SAYISI İLE TÜRKİYE AVRUPA’DA 1’İNCİYDİ’





TTB’nin bayram sonrası için yaptığı vaka sayısı tahminini hatırlatan Prof. Bulut, “Bayramdan önceki tahminlerimizde bayramdan sonra bu rakamın 10 bini geçeceğini zaten öngörmüştük ve yine söylüyoruz: Ağustos ayının sonu, Eylül’ün başı Türkiye yine 40 binli rakamlara ulaşır. Türkiye geçtiğimiz yıl 60 binli rakamlarla rekor kırmıştı ve Avrupa’da birinci sıraya oturmuştu. Dünyada ilk dört ülke arasında yer aldı. Aynı sonbaharı ve kışı tekrar edeceğiz gibi gözüküyor” diye konuştu.



