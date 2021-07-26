Samanyolu Haber /Gündem / Salgın kontrolden çıkıyor, vaka sayısı Eylül’de 40 bini bulur /26 Temmuz 2021 16:02

Salgın kontrolden çıkıyor, vaka sayısı Eylül’de 40 bini bulur

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut: Türkiye, koronavirüs vaka sayılarında Eylül başında yine 40 binli rakamlara ulaşır. Türkiye, geçtiğimiz yıl 60 binli rakamlarla rekor kırmıştı ve Avrupa’da birinci sıraya oturmuştu. Aynı sonbaharı ve kışı tekrar edeceğiz gibi gözüküyor.

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Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Covid-19 vaka sayılarının kısıtlamaların kaldırılmasından itibaren artışını ve okulların pandemi döneminde nasıl açılabileceğini RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.


’60 BİN VAKA SAYISI İLE TÜRKİYE AVRUPA’DA 1’İNCİYDİ’

TTB’nin bayram sonrası için yaptığı vaka sayısı tahminini hatırlatan Prof. Bulut, “Bayramdan önceki tahminlerimizde bayramdan sonra bu rakamın 10 bini geçeceğini zaten öngörmüştük ve yine söylüyoruz: Ağustos ayının sonu, Eylül’ün başı Türkiye yine 40 binli rakamlara ulaşır. Türkiye geçtiğimiz yıl 60 binli rakamlarla rekor kırmıştı ve Avrupa’da birinci sıraya oturmuştu. Dünyada ilk dört ülke arasında yer aldı. Aynı sonbaharı ve kışı tekrar edeceğiz gibi gözüküyor” diye konuştu.

‘EŞİTİMDE EŞİTSİZLİK BÜYÜK SORUN OLACAK’ 

Prof. Dr. Bulut, TTB’nin okulların açılması hakkında görüşlerini, “TTB, önlemler alınarak okulların açılması gerektiğini savunuyor. Okullar bir pandemide en son kapatılması ve en ilk açılması gereken yerler, nedenleri de var. Eğitimde eşitsizlik, ileri yansıyan büyük bir sorun yaratıyor. Çocuklarımızın üçte ikisi uzaktan eğitime ulaşamıyorlar. Varsıl aileler çocuklarına özel ders aldırabilirler ama dar ve orta gelirli ailelerin bunu başarabilme ihtimali yok. Geleceğe büyük bir sorun olarak yansıyacak” diye aktardı.
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