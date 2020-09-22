Samanyolu Haber /Gündem / Salgın nedeniyle Almanya'da evlilik oranlarında düşüş yaşandı /22 Eylül 2020 09:57

Salgın nedeniyle Almanya'da evlilik oranlarında düşüş yaşandı

Almanya Federal İstatistik Dairesi (Destatis), bu yılın ocak-haziran dönemine ilişkin evlilik verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede evlenen çiftlerin sayısı bu yılın ilk yarısında 2019’nın aynı dönemine göre salgın nedeniyle yüzde 17.2 azalarak 139 bin 900’e geriledi.

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Geçen yılın aynı döneminde evlenen çiftlerin sayısının 169 bin 100 olduğu, bu yılın aynı döneminde ise 29 bin 200 daha az evliliğin kayıtlara geçtiği ifade edildi. Destatis’ten yapılan açıklamada, bu rakamın Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesinden sonra bir yılın ilk yarısında kaydedilen en düşük ikinci rakam olduğunu belirterek en son evliliklerin en düşük olduğu yılın 138 bin 800 ile 2007’nin ilk yarısı olduğu vurgulandı. Kovid-19 salgını nedeniyle, belediyelerin evlilik için verdikleri hizmetleri ciddi şekilde kısıtladığı belirtilen açıklamada, evlenen çift sayısı mayıs ve haziranda tekrar yükselişe geçmesine rağmen salgından önceki seviyenin altında kaldığını ifade etti.
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