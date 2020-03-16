Salgın nedeniyle futbol dünyasından ilk ölüm

İspanya’nın Atletico Portada Alta takımında antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia’nın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.





21 yaşındaki antrenörün yakın zamanda kanser tedavisi de gördüğü öğrenildi.2017-2018 sezonunda Malaga ekibinde çalışmalara başlayan antrenör için kulüpten, "Hayatını kaybeden koçumuz Francisco Garcia'nın ailesine, arkadaşlarına ve yakın arkadaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Sensiz ne yapacağız Francis? Şüphesiz seni sonsuza kadar unutmayacağız” açıklaması yapıldı.





Portada Alta Başkanı Pepe Bueno ise ''Francisco, harika bir insandı. Muhteşem bir karakteri vardı. Aynı zamanda lösemiydi... Yaşam savaşı veriyordu ancak hayatını kaybettiğini söylediler. Bu virüse karşı hep birlikte savaşmalıyız. Seni asla unutmayacağız” dedi.