Samanyolu Haber /Dünya / "Salgın önümüzdeki aylarda kontrol altına alınabilir" /19 Nisan 2021 23:14

"Salgın önümüzdeki aylarda kontrol altına alınabilir"

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüsle mücadelede gerekli kaynakların doğru dağıtılması halinde salgının önümüzdeki aylarda kontrol altına alınabileceğini belirtti.

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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus gerekli kaynakların doğru olarak dağıtılabilmesi durumunda dünyanın önümüzdeki aylarda Covid-19 pandemisini kontrol altına alabileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus dünyanın Covid-19 pandemisini, gerekli kaynakların doğru dağıtılmasının sağlanması durumunda önümüzdeki aylarda kontrol altına alabileceğini söyledi.

Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, 25-59 yaş aralığında virüsün yayılımının ise endişe verici oranda olduğunu belirtti.

Ghebreyesus bu yaş aralığındaki kişilerde Covid-19'un yayılma oranındaki artışa muhtemelen virüsün daha bulaşıcı varyantlarının yol açtığını belirtti.

DSÖ Genel Direktörü dünya genelinde Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 3 milyonu geçtiğini hatırlatarak "Bir milyon ölüme ulaşmamız 9 ay sürdü, 2 milyon ölüme 4 ayda, 3 milyon ölüme ise 3 ayda ulaştık" dedi.
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