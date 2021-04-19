"Salgın önümüzdeki aylarda kontrol altına alınabilir"

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus gerekli kaynakların doğru olarak dağıtılabilmesi durumunda dünyanın önümüzdeki aylarda Covid-19 pandemisini kontrol altına alabileceğini söyledi.





Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus dünyanın Covid-19 pandemisini, gerekli kaynakların doğru dağıtılmasının sağlanması durumunda önümüzdeki aylarda kontrol altına alabileceğini söyledi.





Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, 25-59 yaş aralığında virüsün yayılımının ise endişe verici oranda olduğunu belirtti.





Ghebreyesus bu yaş aralığındaki kişilerde Covid-19'un yayılma oranındaki artışa muhtemelen virüsün daha bulaşıcı varyantlarının yol açtığını belirtti.





DSÖ Genel Direktörü dünya genelinde Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 3 milyonu geçtiğini hatırlatarak "Bir milyon ölüme ulaşmamız 9 ay sürdü, 2 milyon ölüme 4 ayda, 3 milyon ölüme ise 3 ayda ulaştık" dedi.