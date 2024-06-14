Salgın paniği! Bir ülkede ilk ölümler kayıtlara geçti

Açıklamada, ülkede ilk kez rastlanan hastalık nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.





Açıklamada, tüm vakaların, salgının yaşandığı ülkelere seyahat geçmişi olmayan 30-39 yaş aralığındaki erkeklerden oluştuğuna dikkati çekilerek, "Bu durum, bu bulaşıcı hastalığın ülkede yerel olarak yayıldığını göstermektedir" ifadesi kullanıldı.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ilk kez görülen maymun çiçeği virüsü "mpox" nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünden (NICD) yapılan açıklamada, ülkenin en büyük eyaletleri Gauteng ve KwaZulu-Natal'da toplamda 6 maymun çiçeği vakası tespit edildiği duyuruldu.Ölen ilk hastanın, 10 Haziran'da Gauteng'deki Thembisa Hastanesinde hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, dün Kwa-Zulu-Natal'da maymun çiçeği virüsü tespit edilen 38 yaşındaki bir erkek hastanın bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.Endemik bir virüsün yol açtığı ender hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü şeklinde ikiye ayrılıyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.Dünya Sağlık Örgütü, 28 Kasım 2023'te hastalığın adını "ırkçı ve küçük düşürücü" olduğu gerekçesiyle "mpox" olarak değiştirmişti.