Salgın, ruh sağlığı hattına başvuruları patlattı!

ABD’de Madde Bağımlılığı ve Ruh Sağlığı Hizmetleri İdaresi bünyesindeki Afet Sıkıntısı Yardım Hattı, koronavirüsten sonra aramalara yetişemez hale geldi.

Felaketler sırasında ruhsal sarsıntı yaşayan kişilere hizmet veren ulusal yardım telefon hattı son iki ayda hiç olmadığı kadar yoğunluk yaşıyor. Salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığı Şubat ve Mart aylarında hatta gelen aramalarla ilgili rakamlar açıklandı.





Mart ayında yardım hattı Şubat ayına göre yüzde 338 daha fazla arandı. Geçen yılla kıyaslandığında ise bu Mart’ta yardım hattına gelen telefonlar yüzde 891 artış gösterdi.





16 milyon Amerikalının işsizlik başvurusunda bulunduğu ülkede yetkililer her gün artan vaka ve ölüm sayılarının insanların ruhsal durumlarını etkilediğini söylüyor.