Samanyolu Haber /Sağlık / "Salgın sıcak havada bitecek" diye beklemeyin! /12 Mayıs 2020 10:49

"Salgın sıcak havada bitecek" diye beklemeyin!

Kanada'nın Toronto Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre sıcak havalar yeni tip Koronavirüs’ün (Covid-19) yayılmasını engellemeyecek. Okulların ve iş yerlerinin erken açılması salgında ikinci bir dalgaya sebep olabilir.

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Bilim insanları toplanma yasağı ve okulların kapanması gibi tedbirlerin kaldırılmaması gerektiğini belirtiyor. 

Canadian Medical Association Journal’da yayımlanan araştırmada 144 bölgeden 27 Mart’tan bu yana 375 bin Covid-19 vak'ası incelendi. 

Araştırma, hava sıcaklığının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında bir rolü olmadığını gösteren Çin dışında yapılmış ilk akademik heyet onaylı çalışma oldu.

Araştırmacılar mart ayında daha sıcak havaların yaşandığı ülkelerin diğerlerinden hiç bir avantajı olmadığını tespit etti. Bilim insanları, ülkelere avantajın kamu sağlığı müdahaleleri, toplanma yasakları, okulların kapanması ve sosyal mesafe önlemlerinin sağladığını açıkladı.

"YAZ MEVSİMİNDE BİTMEYECEK"

Araştırmayı yürüten bir başka bilim insanı olan Dionne Gesink, “Yaz mevsimi bu işin gitmesini sağlamayacak.” dedi.

Grip virüsü sıcak havalarda yok olduğu için pek çok insan Covid-19’un yaz mevsimiyle etkisinin azalmasını bekliyordu. 

Bilim insanları bunun sebebinin pek çok insanın kısmi olarak gribe bağışıklık kazanması olduğunu söyledi. 

Gribin sonbaharda güçlenme sebebinin ise mutasyonlar olduğu belirtildi.

OKULLARI ERKEN KAPATANLARDA VAK'A SAYISI DAHA AZ

Araştırmayı yürüten bilim insanlarından Peter Jüni, okulların açılmasının yeni tip Koronavirüs’ün daha fazla yayılmasına yol açacağına işaret etti. 

“Okulları diğerlerinden erken kapatan ülkeler diğerlerinden daha iyi durumda.” dedi. Jüni, “Bulgularımız gösteriyor ki ısınan havalar okulların açılmasında bir faktör olarak değerlendirilmemeli.” dedi.
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