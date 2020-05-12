Samanyolu Haber /Gündem / Salgın toplantısında CHP'yi ve basını es geçmedi: Faşist zihniyetliler /12 Mayıs 2020 16:05

Salgın toplantısında CHP'yi ve basını es geçmedi: Faşist zihniyetliler

Tayyip Erdoğan, "Meydanı, sırf bize zarar vermek için ülkesine zarar vermeyi göze alabilecek kadar muvazenesini kaybetmiş bu faşist zihniyete bırakmayacağız. CHP'nin başını çektiği, gazete ve televizyonlardan sosyal medyaya kadar da azımsanamayacak bir alıcısı olan bu kesimin hamlelerini boşa çıkarmak görevimizdir" dedi.

SHABER3.COM

AKP Merkez Yürütme Kurulu, Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantıda konuşan Erdoğan şunları dedi:

"Böyle bir dönemde dahi darbe çığırtkanlığından sağlıktaki ve diplomasideki başarılarımızı gölgelemeye çalışmaya kadar her yola başvuran karanlık bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ülke olarak salgından terörle mücadeleye sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürürken maalesef muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz. Meydanı, sırf bize zarar vermek için ülkesine zarar vermeyi göze alabilecek kadar muvazenesini kaybetmiş bu faşist zihniyete bırakmayacağız. CHP'nin başını çektiği, gazete ve televizyonlardan sosyal medyaya kadar da azımsanamayacak bir alıcısı olan bu kesimin hamlelerini boşa çıkarmak, Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizim görevimizdir. Salgın döneminde yaşananlar, sağlık alanında yaptıklarımızın önemini ve bize atılan iftiraların altının ne kadar boş olduğunu göstermiştir."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Salgın toplantısında CHP'yi ve basını es geçmedi:... Sonraki Haber >>

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama

Değmez bu kadar zulme!

Değmez bu kadar zulme!

Dev tanker alev alev yandı!

Dev tanker alev alev yandı!

Alışılmadık fırtına ortalığı yıktı

Alışılmadık fırtına ortalığı yıktı

Enes Kanter, MSNBC’de Türkiye’deki hukuksuzluğu anlattı!

Enes Kanter, MSNBC’de Türkiye’deki hukuksuzluğu anlattı!

Penceresiz kaldım Anne

Penceresiz kaldım Anne

Katlimize Ferman Çıkardılar

Katlimize Ferman Çıkardılar

Polis küçük çocukların üzerine ateş etti

Polis küçük çocukların üzerine ateş etti

Dik yamaçlar onun için problem değil!

Dik yamaçlar onun için problem değil!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:44:21