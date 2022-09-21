Samanyolu Haber /Dünya / 'Salgın yardımlarıyla villa ve otomobil aldılar' iddiası /21 Eylül 2022 20:49

'Salgın yardımlarıyla villa ve otomobil aldılar' iddiası

Koronavirüs salgını döneminde çıkarılan ödemelerle otomobil ve villa aldığı iddia edilen 47 kişi ile ilgili olarak işlem başlatıldığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden birisi olan ABD'de  salgın dönemi çıkarılan ödemelerle otomobil ve villa aldığı iddia edilen 47 kişi ile ilgili olarak işlem başlatıldığı ifade edildi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre ABD’de 47 kişi hakkında, Covid-19 salgını sırasında verilen yardım fonlarını ihtiyaç olmadığı halde alarak devleti dolandırdıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Söz konusu kişilerin salgın sırasında ihtiyacı olan çocuklara gıda dağıtımı için sağlanan hükümet yardım programından 250 milyon dolar alıp paraları pahalı otomobil, villa ve benzeri şeyler için kullandıkları belirtildi.

Dolandırıcılığın başını Minnesota’da faaliyet gösteren ‘Feeding Our Future’ adlı kar amacı gütmeyen kuruluşun çektiği ifade edildi. Kuruluş yönetimi suçlamaların asılsız olduğunu açıkladı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, bu ‘korkunç komplonun’ şimdiye kadar ortaya çıkarılanların en büyüğü olduğunu söyledi.
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