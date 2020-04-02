Samanyolu Haber /Teknoloji / Virüs salgınına karşı 'oyun' tavsiyesi! /02 Nisan 2020 23:12

Virüs salgınına karşı 'oyun' tavsiyesi!

12 Aralık 2019'da Çin'de başlayan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını hafife aldığı için eleştirilere hedef olan Dünya Sağlık Örgütü ilginç bir tavsiyede bulundu: "Evde kalın ve bilgisayar oyunu oynayın." DSÖ 2018'de oyun bağımlılığını resmi bir hastalık olarak tanımlamıştı.

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Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) yapılan açıklamada, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının durdurulabilmesi için kullanılabilecek etkili yöntemlerden birinin de oyun oynamak olduğu belirtildi. 

Covid-19 salgını sebebiyle dünyanın önemli bir kısmında hayat adeta durmuş durumda. Devletler ve uluslararası organizasyonlar, virüsün yayılmasına mani olmak için ellerinden geleni yapıyor. 

Sık sık evde kalma uyarısı yapan DSÖ, Koronavirüs ile mücadelede etkili bir yöntem olarak oyun oynamayı gösterdi. 

Dünya Sağlık Örgütü, 2018 yılında oyun bağımlılığını resmi bir "hastalık" olarak tanımıştı. O dönemde karar tartışmalara sebep olmuş ve oyuncular arasında infiale yol açmıştı. 

Şimdi ise oyun oynamak, DSÖ tarafından tavsiye olarak sunuldu.

AYRI AYRI BİRLİKTE OYNAMAK

Activision Blizzard ve Twitch de dahil olmak üzere, video oyunları üzerine hizmet veren 18 şirket, insanların evlerinde oyun oynayarak sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla #PlayApartTogether isimli bir kampanya başlattı. 

Kampanyaya destek verenler arasında DSÖ de bulunuyor. Örgütün global strateji elçisi Ray Chambers da Twitter üzerinden bir mesaj yayımladı. 

Chambers, “Bu pandeminin sonuçlarının belirlenmesinde kritik bir andayız. Oyun endüstrisi firmaları küresel bir izleyici kitlesine sahip -herkesi #PlayTogetherApart (#AyrıAyrıBeraberOyna) için cesaretlendiriyoruz. Daha fazla fiziksel mesafe + diğer önlemler eğriyi bükmeye + hayat kurtarmaya yardımcı olacak.”
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