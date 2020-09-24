Salgına karşı yeni strateji: Hafif karantina

12 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) ilk dalgasında alınan tamamen evde kalmaya dayalı önlemlerden ziyade, kısmi karantina tedbirleri yaygınlaşıyor.





Vak'a sayılarının çok fazla olduğu bölgelerde evde kalma önlemleri uygulanırken, ekonominin büyük bir kısmı işlerin yürütülmesi için açık kalacak.







KISMİ VE DEĞİŞKEN KARANTİNA TEDBİRLERİ





Fransa, İspanya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde vak'a sayılarının artmasına rağmen ölüm oranlarının çok fazla yükselmemesiyle birlikte hükûmetler, ekonomilerin 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır krize sürüklenmesine sebep olan sert karantina tedbirlerine mesafeli.





Ülkeler kapsamlı ve etkili bir bağışıklık elde edene kadar kısmi ve değişken karantina önlemleri gelecek yıl muhtemelen norm haline gelecek.





Asya-Pasifik bölgesinden alınacak bir ders var: "Hafif karantina" önlemleri sadece kapsamlı bir test ve takip stratejisiyle birlikte işe yarıyor.





Bu sebeple Avrupa’nın test için artan talebi karşılayamaması ve bazı ülkelerin takip kapasitelerindeki yetersizlik bölgenin hafif karantinayı uygulamakta zorlanacağını gösteriyor.