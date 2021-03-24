Samanyolu Haber /Gündem / Salgına rağmen gövde gösterisinin amacı bu mu? /24 Mart 2021 15:26

Salgına rağmen gövde gösterisinin amacı bu mu?

Gecizi Araştırma'nın sahibi Murat Gezici AKP'nin ve Cumhur İttifakı'nın oyunu canlı yayında açıkladı. Gezici'ye göre AKP'nin oyları yüzde 29, Cumhur İttifakı'nın oyu ise yüzde 38.

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KRT TV ekranlarında yayımlanan Şimdiki Zaman'da daimi konuk olan gazeteci Barış Yarkadaş, ve Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici AKP'nin son oy oranını açıkladı.

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin her gün "İstanbul'u geri alacağız" tweetleri attığını söyleyen Barış Yarkadaş "Sen ve senin iktidarın İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Antalya'yı bir daha alamayacaksınız. Siz İstanbul'u yeniden alacak olsanız Gezi Parkı'nı belediyenin elinden almazdınız." dedi.

AKP iktidarına sert sözlerle yüklenen Yarkadaş "AKP yüzde 28 bandına oturmuş, oy oranı yüzde 28." açıklamasını yaptı. Bunun üzerine gözler kamuoyu araştırmaları yapan Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici'ye çevrildi ve AKP'nin oy oranı soruldu. 

Gezici "Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 38" açıklaması yapınca Gürkan Hacır, "AKP'nin oy oranı kaç?" diye sordu. Gezici bunun üzerine "yüzde 29" cevabını verdi.
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